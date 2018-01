Ikea spinner guld på at ansætte handicappede og flygtninge

Det kan godt betale sig at være en rummelig arbejdsplads for Ikea Danmark, som både ansætter livsvarigt handicappede og flygtninge.

38-årige Thomas Clausen trækker glad i den blå-gule trøje. Hver morgen klokken fem sætter han det gule navneskilt på og går ud på lageret for at fylde op.

- Det er jo dejligt at få uniformen på, for så er man også klar, hvis man skal møde kunder. Så kan kunderne se, at nu er vi på arbejde, og vi er klar til at tage imod dem, siger han.

Mangfoldighed betaler sig

Han er en af de ansatte med et livsvarigt handicap, som arbejder i Ikea Odense. Udaf de knapt 400 medarbejdere er 13 i skånejob. Mangfoldighed er en del af værdisættet og ifølge Ikea en forudsætning for succes i detailbranchen.

For Ikea Danmark kan det godt betale sig at være en inkluderende arbejdsplads. De seneste tre regnskabsår har møbelgiganten tjent over en milliard kroner her i landet.

- Det giver en personlig resonnans, at man som kunde kan se sig selv repræsenteret blandt medarbejderne. Det betyder, at kunderne kan spejle sig selv i brandet på et personligt niveau, siger Dannie Kjeldgaard, der er leder af forskningsgruppen Forbrugsstudier ved Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet i Odense.

Resultat før skat 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 I millioner kr 407,2 341,6 249,0 158,7 121,7

Ikea arbejder konkret med at afspejle diversiteten i samfundet med en bred sammensætning af ansatte, der også tæller mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, og alle varehuse har medarbejdere med forskellige fysiske eller psykiske handicap.

- Vi har den her korpsånd, og vi ved, at alle er afhængige af hinanden. Vi er afhængige af logistikfolkene, så der bliver fyldt op om morgenen, siger Per Lemp, der er fuldtidsansat sælger i Ikea Odense.

Livsvarigt handicappet

Thomas Clausen er ordblind og har en skæv ryg, fordi det ene ben er længere end det andet.

Når lastbilerne bliver tømt, skal han sørge for at fylde varerne på hylderne. Varehuset skal være klar og hylderne fyldt op inden åbningstid klokken 10. I starten var det en udfordring.

- Det var lidt svært fra starten ud at finde af af det hele, men man lærer det efterhånden, siger han.

Tal for diversitet i Ikea Danmark 2015 2016 Skånejob 81 59 Seniorer +65 år 32 31 Flygtninge i virksomhedspraktik 76 71

De seneste to år har Ikea Danmark haft 140 flygtninge i praktik, hvoraf 16 praktikanter har fået ansættelse efterfølgende.

Praktikforløbet har krævet en ekstraordinær indsats fra medarbejderne, der udover oplæring af nye kolleger også har været involveret i arbejdet med at integrere flygtningene.

- Det er en meget bred virksomhed, og vi har mange forskellige typer ansatte i mange forskellige aldre. Vi har også nogle, som kræver lidt ekstra. Det vænner man sig meget hurtigt til, siger Mette Marie Jensen, der er deltidsansat i Ikea Odense.

Nordiske værdier

Når Ikea rekrutterer nye medarbejdere, sker det med udgangspunkt i en skabelon for værdibaseret rekruttering.

Uddannelse og baggrund er mindre vigtige værdier, for koncernen ser på, om den pågældende passer ind i virksomheden i forhold til de formulerede værdier.

- Det handler om at skabe mangfoldighed, og inklusion i sig selv er en værdi, man gerne vil fremhæve som noget særligt nordisk. Det hænger fint i tråd med Ikeas brand, siger Dannie Kjeldgaard.

Thomas Clausen er ansat i skånejob i 20 timer om ugen og får sin førtidspension ved siden af. Han har en telefon på sig og kan altid ringe til en kollega og spørge om hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

- Det er rigtig smart, og det er en stor hjælp. For varerne skal jo stå rigtigt på deres plads og må ikke stå et forkert sted. Så kan kunden jo ikke finde dem, siger han.

Som ordblind, var det i starten udfordrende for Thomas Clausen at få varerne fyldt op på de rigtige hylder. Men han er kommet efter det og betragter Ikea som en god arbejdsplads, for man har gode kolleger. Foto: Morten Grundholm

Sociale kontrakter

Ikea har både ansatte på sociale kontrakter, som har haft stress, depressioner, hjerneskader, eller udviklingshæmmede, og mennesker med psykiske udfordringer eller langtidsledige, som skal ind på arbejdsmarkedet igen.

Det kan også være mennesker, der har været ude i misbrug eller sygemeldt, og som skal tilbage i arbejde.

Tre tip til inklusion Afstem forventningerne

Kommunikation i forhold til begrænsninger til de andre medarbejdere

Åbenhed og ærlighed

- Det er en god arbejdsplads, for man har simpelthen nogle gode kolleger. Vi hjælper hinanden, vi holder sjov med hinanden, og det er dejligt, synes jeg, siger Thomas Clausen.

Den 1. april har han været ansat i Ikea Odense i syv år. Selvom han må sætte vækkeuret hver nat klokken 3.30, så griber han med glæde den orange palleløfter, mens andre sover.

- Det er simpelthen dejligt at have sådan et job herovre, for det er dejligt at have noget at rive i i stedet for bare at sidde derhjemme uden at lave noget, siger han.