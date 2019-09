Minister om Fyns Politi: - Ikke godt nok

- Ikke godt nok.

Sådan lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S) som efter en uges tavshed tirsdag tog sig tid til at forholde sig til problemerne i Fyns Politi.

I sidste uge kunne TV 2/Fyn afsløre, hvordan et internt referat fra et møde i Fyns Politi afslører massiv mangel på arbejdskraft til at løse politiopgaver.

På mødet har de forskellige afdelinger haft mulighed for at fortælle, hvordan situationen er i deres afdeling. Referatet er efterfølgende sendt ud til hundredvis af fynske betjente.

Af referatet fremgår det blandt andet, at “personalesituationen i stort set alle afdelinger er voldsomt trængt”. Men også at der i en afdeling ligger sager fra gulv til loft, at der i økonomisk kriminaltet var mere end 2000 sager 1. maj, og at der ikke var personale nok til at analysere indbrud.

- Vi har et politi, som er presset, og den type historier, som I (TV 2/Fyn, red.) har fortalt, kan man også finde i andre dele af landet. Det er frustrerende, og ikke problem vi kan knipse væk. Det tager lang tid, siger justitsministeren til TV 2/Fyn.

Hækkerup vil ikke flytte betjente tilbage til Fyn

TV 2/Fyn kunne også fortælle, at tal fra Rigspolitiet viser, hvordan Fyns Politi i de seneste 12 år har mistet hver tiende betjent. Antallet af tjenestepolitimænd er faldet fra 690 til 620. Alt imens andre kredse har fået tilført flere betjente. Men den fordeling er justitsministeren ikke klar til at ændre på.

- Vi kan ikke løse problemet ved bare at flytte nogle betjente til Fyn, for der er rigeligt med folk på andre områder. Sådan er det desværre ikke, siger justitsministeren.

Det bekymrer Assens' borgmester, Søren Steen Andersen (V), at Fyn ikke får betjentene tilbage, når hver tiende fynske betjent er væk. Han sidder sammen med de andre fynske borgmestre i kredsrådet for Fyns Politi.

- Jeg ved godt, at politiet arbejder sammen på tværs af landsdele, og det skal de også gøre. Men det kan ikke nytte noget, at der er permanent udlån af betjente fra Fyn til andre landsdele. De skal hjem til Fyn igen, siger borgmesteren.

Overarbejde skal udbetales, og flere betjente skal uddannes

Nick Hækkerup fastholder, at der ikke er nogen hurtig løsning på problemerne.

- På den korte bane afsætter vi 130 millioner, så betjentene kan få udbetalt noget af deres overarbejde. Næste år skal politiet ikke spare, og vi uddanner 150 betjente ekstra, så der bliver flere politifolk. Og så bliver den store opgave at få lavet en ny politiaftale, som sikrer, at både politiet og anklagemyndigheden kan løse deres opgaver, siger justitsministeren.

Efter de to valg til Folketinget og Europa Parlamentet havde de fynske betjente i alt 47.776 overarbejdsstimer. Assens' borgmester kan ikke se, hvordan Fyns Politi kan undgå at blive udfordret på den korte bane.

- Inden de betjente kommer på gaden, skal de jo først uddannes. Og der er stadig en pukkel, som nogen vil vælge at afspadsere, og nogen vil vælge at få udbetalt. Og så er der også store årgange i politiet, som går på pension i de kommende år. Så opgaven er stor, og i mellemtiden lever vi så i et vakuum, slutter borgmesteren.

Her er problemerne afdeling for afdeling

TV 2/Fyn fortalte i sidste uge om et internt referat fra et møde i Politiforbundets afdeling på Fyn 3. maj.

Herunder kan du læse uddrag af referatet opdelt på hver enkelt afdeling. Klik på de enkelte felter for at læse, hvad der er blevet sagt på mødet.



















Foreningsformanden “Vi er bekendt med, at personalesituationen i stort set alle afdelinger er voldsomt trængt. På holdene balancerer man omkring en faktor 2, og i alle afdelinger hober sagerne sig op.” Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Færdselsafdelingen “Der er rigtig mange, der har stillinger, der er placeret både i Forebyggelse og Færdslen og således tæller med begge steder. I alt fire personer har stillinger i Forebyggelse. Uklart om der er talmagi i dette over for de afdelinger, der definerer, hvor mange færdselsfolk og forebyggere vi skal være på Fyn.”



“Samtidig med at de bliver færre i afdelingen, har de fortsat samme sponsering til operativ patruljetjeneste.”



“Frustration over, at rockerne kører i klonede biler, og der ikke er ressourcer til at tage sig af det, idet de stjålne klonede biler efterfølgende bliver solgt til import, hvorved staten udbetaler registreringsafgift retur til de kriminelle.” Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Operativt center “Der er 12 mand tilbage i afdelingen og derfor ikke meget tid til at lave fremadrettet arbejde, da de skal være klar til at arbejde med konflikter i bandemiljøet.”



“...stor frustration over, at man nu skal køre patrulje i Vollsmose hen over sommerferien, pga. dårlig planlægning, og at man bliver sat til opgaver, som kræver beredskabskompetencer”



“Man skal værne om den faglighed, som kollegaerne har opnået, og ikke sætte dem til alle mulige andre opgaver, som de ikke har kompetencer til at bestride.” Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Indbrudsgruppen “Lige nu er 5 ud af de 16 i afdelingen væk.” Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Forebyggelse “Tidligere kunne de assistere Vollsmose, når det kneb med at få enderne til at hænge sammen, men nu hvor næsten alle i forebyggelse er niveau 2-skytter, kan de ikke længere, og det er ærgerligt, og en problemstilling, der skal kigges på”



“De bliver lige nu ramt af de 14 punkter i nærhed- og tryghed-udspillet, som presser afdelingen maximalt.” Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Efterretnings- og analyseenheden: “De er fire under den planlagte normering i afdelingen.”



“Der er p.t. ikke ressourcer til at analysere på indbrud” Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vollsmose “Der er p.t. ti kollegaer til rådighed, der kan køre patruljetjeneste i Vollsmose, hvilket også lægger et stort pres på dem.” Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix Centralvisitationen “Der ligger sager fra gulv til loft i afdelingen”



“Frustrationerne i afdelingen opstår oftest, når man ikke føler, at man betjener borgerne godt nok, idet sagerne bliver gamle hos dem, og man ikke kan fortælle, hvornår der sker noget i de enkelte sager.” Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Økonomisk kriminalitet “Afdelingen affolkes langsomt men sikkert.”



“Der er p.t. kun fem mand tilbage, der arbejder med økonomisk kriminalitet på fuld tid. Resten er udlånt, på barsel, i 18-mandsgruppe eller på nedsat tid. På papiret er der ti mand m/k.”



“Det er erfarne, der søger til SØIK, Rigspolitiet eller andre afdelinger ved Fyns Politi. Der kommer ingen erstatning for dem, der rejser.”



“Der er p.t. cirka 2.000 sager i afdelingen, enten på hylder eller hos kollegaerne. 1.410 i reolen, 348 ved medarbejdere, 349 ligger i driftscenteret. I alt 2.107 sager per 1. maj”



“I 2. halvår (af 2019, red.) er der krav om, at sigtelsesprocenten i efterforskningspakkerne er mindst 50. Dette bliver et stort problem, idet der ikke er mandskab i afdelingen til at løfte opgaven."



“De presses desuden af nogle fem år gamle skattesager, der skal arbejdes med for, at de ikke bliver forældet.” Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Udlændingeafdelingen “Fyns Politi er meget presset på non-Schengen-kontrollerne. Der er bestemte målkrav, der skal opfyldes, og der skal sendes rapporter ind til rigspolitichefen om denne målopfyldelse. Det er helt skævt, at vi ikke lever op til lovgivningen på området, som er helt klar vedrørende disse non-Schengen-aftaler.” Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

