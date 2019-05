Fynboer om en VS-regering: Ikke nogen dårlig ide

Selvom Venstre og Socialdemokratiet i valgkampen er to store modstandere og går til valg med hver sin statsministerkandidat, vil det efter valget være en god idé at gå i regering sammen.

Sådan lyder et opsigtsvækkende budskab her i valgkampens begyndelse fra flere borgmestre rundt omkring i landet fra de to store partier. Det skriver TV 2.

Så der er et stærkt midterflertal, der styrer Danmark. Det tror jeg, at Danmark har brug for og gavn af. Jannik Petersen

Fynboerne er da heller ikke helt afvisende over for samarbejdet, da TV 2/Fyn lavede en rundspørge på Flakhaven i Odense:

- Jeg tænker ikke, at det er realistisk i den her valgkamp, men det kunne sagtens være spændende i næste valgkamp, siger Jannik Petersen og fortsætter:

- Der er jo store ligheder mellem de to partier, og det gav måske også en mulighed for lidt ro på fløjene. Så der er et stærkt midterflertal, der styrer Danmark. Det tror jeg, at Danmark har brug for og gavn af.

Læs også Nu er kampen om lygtepælene skudt i gang

Rikke Winther Andersen, der kommer fra Odense, er heller ikke helt afvisende over for ideen om en VS-regering.

- Jeg synes da det er godt, hvis man kan samarbejde på tværs. Det tror jeg, at der kommer det bedste ud af, siger hun til TV 2/Fyn.

Det bliver lidt for blåt for min smag. Jeg synes ikke, Socialdemokratiet rigtig repræsenterer de rigtige røde og venstreorienterede værdier mere. Mia Thorup, studerende fra Odense

Pest eller kolera?

Dog er der også de to studerende Sine Kromann Larsen og Mia Thorup, der begge bor i Odense. De mener ikke, at rød blok skal bevæge sig mere over på den blå halvdel, end den allerede har gjort.

- Det er jo egentlig pest eller kolera. Hvis vi virkelig skal have et paradigmeskift, så bliver vi jo nødt til at vælge Uffe Elbæk, siger Sine Kromann Larsen om statsministerkandidaterne.

- Det bliver lidt for blåt for min smag. Jeg synes ikke, Socialdemokratiet rigtig repræsenterer de rigtige røde og venstreorienterede værdier mere. Jeg synes bare, Mette Frederiksen går lidt med. De er jo også i lommen på DF, hvilket er en rigtig ærgerlig kurs, siger Mia Thorup.

00:32 Det er pest eller kolera, mener en fynsk studerende om statsministerkandidaterne. Luk video

En regering - men stadig to partier

Der er dog stadig ifølge Jannik Petersen en god grund til, at de to partier forbliver to partier og ikke går sammen til et.

Læs også Dag fem i valgkampen: Det sker på Fyn i dag

- Der er jo alligevel forskel på de to partier, når man kigger på ideologien bag de partier. Det ene er meget stærkt fokuseret på, at man skal kunne klare sig selv, mens den anden er mere fokuseret på, at der er en hånd i ryggen.

- To store partier, der står i midten af Danmark, så vil de naturligvis også være hele folkets regering og lytte til de partier, der nu en gang er i folketinget.