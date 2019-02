Adgang forbudt: Ikke-vaccinerede børn må ikke komme i børnehave

Hvis dine børn ikke er vaccinerede, er de ikke velkomne i offentlig børnehave, vuggestue eller skole.

Det er forslaget fra den fynske folketingskandidat Alexander Grandt Petersen (S). Han vil ikke finde sig i, at forældre fravælger vacciner, fordi de frygter bivirkninger mere end sygdommen, der vaccineres imod.

- Jeg synes, at man som forælder er egoistisk, hvis man vælger ikke at vaccinere sine børn. De uvaccinerede børn sætter de børn i fare, som enten ikke har nået at blive vaccineret eller ikke er blevet det på grund af sygdom, siger Alexander Grandt Petersen, der stiller op i Fyns Storkeds for Socialdemokraterne.

Forslaget kommer efter en række tilfælde af mæslinger i Danmark, hvoraf flere har været konstateret på Fyn. Senest konstaterede myndighederne et tilfælde mandag i denne uge på HF VUC Fyn i Odense.

Men Alexander Grandt Petersens forslag begrænser sig ikke bare til mæslingevaccinen, den såkaldte MFR-vaccine.

Børn skal ifølge ham følge det fulde børnevaccinationsprogram for at have adgang til offentlige dagtilbud og skoler.

Men er du ikke inde og pille ved nogle grundlæggende rettigheder?

- De forældre, der vælger ikke at vaccinere, kan jo stadig vælge et privat pasningstilbud, som ikke har noget problem med, at børnene ikke er vaccinerede. Så det er jo ikke fordi de ikke kan få deres børn i skole eller passet, siger Alexander Grandt Petersen.

Læge: Forslag er en dårlig idé

Myndighederne kalder nu de fem danske mæslingetilfælde for et udbrud.

Det skyldes, at man ikke kan spore smittekilden for to af de fem udbrud. Det betyder, at mæslingevirus lige nu florerer i landet. Forventningen er, at der vil opstå flere tilfælde af mæslinger i Danmark den kommende tid.

Alligevel mener Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Statens Seruminstitut med ansvar for blandt forebyggelse af mæslinger, at forslaget fra Alexander Grandt Petersen er skudt helt ved siden af.

- Det er ikke første gang, jeg hører det forslag fra politikere. Men jeg kan ikke se nogen sundhedsfaglig god grund til at indføre sådan et forbud, siger Peter Henrik Andersen.

For det første risikerer man, at de børn, der ikke er vaccineret, samles i de samme private institutioner.

- Hvis bare ét af de børn bliver smittet, så får de allesammen mæslinger. Man øger altså risikoen for, at de ikke-vaccinerede børn bliver syge. På den måde straffer man jo børnene for forældrenes valg, mener afdelingslægen.

Borgerforslag vil indføre tvangsvaccine

Alexander Grandt Petersen står dog langtfra alene med sit forslag.

19. februar stillede en gruppe borgere fra Aarhus et borgerforslag. De vil gøre den såkaldte MFR-vaccine, der altså beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, lovpligtig.

Og de vil ligesom Alexander Grandt Petersen true med udelukkelse fra offentlige institutioner, hvis børnene ikke vaccineres.

Jeg synes, at vaccineforskrækkelsen er talt op til et niveau, som slet ikke stemmer overens med virkeligheden Peter Henrik Andersen, afdelingslæge, Statens Seruminstitut

- En større mængde af forældre vælger ikke at vaccinere deres børn. Vi bliver nødt til at gøre noget inden vores flokimmunitet lider skade. Flokimmuniteten er yderst vigtig, så børn der enten ikke er gamle nok, eller grundet anden sygdom ikke må få vaccinationen, ikke bliver syge, skriver de fire borgere i forslaget.

4.618 borgere har siden oprettelsen af forslaget erklæret sig enige og skrevet under.

- Ved at forældre ikke vaccinerer deres børn, udsætter de ikke kun deres eget barn for fare, men også de børn der af den ene eller anden grund ikke må/ kan vaccineres, står der i borgerforslaget.

Mange vaccinerer faktisk

Men Peter Henrik Andersen fra Statens Seruminstitut mener altså stadig, at ideen er helt forfejlet.

Både folketingskandidatens og borgernes forslag forsøger at løse et problem, som ikke findes. Det står nemlig slet ikke så slemt til med vaccineforskrækkelsen, som man måske skulle tro.

- Jeg synes, at vaccineforskrækkelsen er talt op til et niveau, som slet ikke stemmer overens med virkeligheden. De sidste fem år har vi faktisk oplevet en stigende tilslutning til vaccinationsprogrammet, siger Peter Henrik Andersen.

Statistikken viser, at af de børn, der blev født i 2010, blev 88 procent af børnene vaccineret med MFR-vaccinen.

Herefter sker der et knæk, og kurven stiger støt.

Af de børn, der blev født i 2016, er 94 procent vaccineret mod mæslinger. 2016 er den sidste afsluttede statistik for den først MFR-vaccine.

Den første MFR-vaccine gives ved 15 måneder, så det er kun lige knapt, at alle børn født i 2017, endnu har nået at få vaccinen. Indtil videre er dækningen på den årgang 66 procent.

Ser man på den anden MFR-vaccine, som gives ved fireårsalderen, så hæfter Peter Henrik Andersen sig ved den samme tendens i statistikken. Flere vælger at vaccinere deres børn trods debat om bivirkninger.

- Det skyldes blandt andet, at vi er begyndt at aktivt at minde forældre om det, når det er ved at være tid til næste vaccination. Vaccinationsmodstanden er talt op. Der er ikke flere, der fravælger vaccine, siger Peter Henrik Andersen.

300 børn døde på ét år

MFR-vaccinen blev en del af børnevaccinationsprogrammet i 1987.

I årene op til 1987 døde der hvert år et eller flere børn af mæslinger. Men dødstilfældende var allerede aftagende i årene inden indførelsen af vaccinationsprogrammet, da man allerede før 1987 var begyndt at vaccinere risikogrupper.

Desuden betød stigende levestandard og bedre folkesundhed færre dødsfald.

Statistikken går dog helt tilbage til 1800-tallet. Enkelte år i dette århundrede har sygdommen kostet op mod 300 børn livet.

I dag er det ifølge Peter Henrik Andersen 30 år siden sidste dødsfald på grund af mæslinger.

