Balancegang: Ikonisk fynsk gård bliver nænsomt istandsat

Det bliver de helt gamle håndværksfag, der kommer til at være i fokus, når den gamle gård i Dreslette skal repareres: fodrem, suler, løsholter, toprem, skråbånd og dokker - de gamle håndværksudtryk og gamle håndværksteknikker bliver i den grad støvet af, når forberedelserne til den store restaurering af Bent Madsens går i gang. De gamle metoder og den sydvestfynske gård skal nemlig gå hånd i hånd.

- Der er blevet passet godt på gården gennem alle årene, og når vi nu går i gang med at restaurere, er det vores klare mål at fastholde gårdens udtryk og autenticitet. Samtidig skal den moderniseres og indrettes, så den fremover kan fungere som beboelsesejendom, siger Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder Anders Brüel i en pressemeddelelse.

Realdania fokuserer blandt andet på, at Bent Madsens Gård bevarer den oprindelige indretning, inventar og udtryk. Derfor skal de helt gamle tømrer-lærebøger også findes frem. For Bent Madsens Gård er over 225 år gammel, og de lerklinede tavl (felt mellem tømmerstykkerne i en bindingsværksmur, red.) skal blandt andet genopbygges med lermørtel, når der skal lægges et nyt stråtag. En gammel bygning skal bygges på gammeldags manér - og lermørtel og stråtag er muligvis ikke de mest velkendte discipliner hos en moderne tømrer.

- Det er denne balancegang mellem fortid, nutid og fremtid, som skal sikre, at huset kan fungere som levende bygningskultur. Den kan være med til at levendegøre fortællingen om en fynsk egnsbyggeskik og en særlig dansk bygningstype, bindingsværket, som i århundrede har præget det danske landskab og den danske bondekultur, siger Anders Brüel.

Første opgave er bindingsværket

Den første opgave for de fynske tømrere er bindingsværket, hvor især bundremmene skal udskiftes. Alt træværk bliver nemlig gennemgået. Her skal det beskadigede træværk udskiftes.

Fakta Blev opført i 1795

Selve stuehuset er udvendigt uforandret i over 100 år

Bygningsanlægget og den pigstensbelagte gårdsplads blev bygningsfredet i 1990

Gården ejes af 91-årige Bent Madsen

Bent Madsen overtog gården i 1955 for den nette sum af 76.000 kroner Kilde: Facebook, Bent Madsens Gård, Fyens.dk Se mere

Arkitekten som arbejder på Bent Madsens Gård er imponeret over bygningen, og hvor godt den egentlig holder sig, på trods af, at den er over 200 år gammel

- Det er solidt fynsk træværk, og der bliver bevaret så meget som muligt, garanterer Anders Brüel og fortsætter:

- Som udgangspunkt vil vi også i stuehuset bevare og genskabe så meget af det oprindelige udtryk som muligt. Stuehuset er indrettet efter klassisk fynsk tradition med bryggers, mælkerum og pigekammer, folkestue med bagvedliggende køkken, forstue, mellemstue og den fine storstue.

Nye spændende hemmeligheder kan dukke op

I drikketruget midt på gårdspladsen er der indgraveret et årstal, som fortæller at stuehuset er opført i 1795. Det er også det tal, som man som udgangspunkt går efter, når man fortæller, at huset er 225 år gammel.

Men ifølge Anders Brüel kan der i forbindelse med byggeriet nemt dukke nye detaljer og bygningsdele op, som kommer til at vise, at gården er endnu ældre end først antaget.

Realdania tog over efter Bent Madsen døde

Den tidligere ejer, Bent Madsen, døde i august 2018. Godt og vel otte måneder senere, købte Realdania By & Byg den gamle ikoniske gård af afdødes børn. Bent Madsens oprindelige ønske var ellers, at gården skulle drives videre af hans børnebørn.

- Det er sindsygt dyrt at holde en gård som denne her, og vi ved, at den bliver bevaret for eftertiden. Vi ved, hvad Realdania står for, så det er den bedste beslutning for alle parter, sagde Bent Madsens datter Susanne Hviid Hansen tilbage i december 2018.

Den gang fortalte Realdania også, at Bent Madsens gård ikke skulle blive til et museum - og det løfte er blevet holdt.