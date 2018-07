Ild i mejetærsker: Voldsom markbrand på Fyn

Der gik ild i et område svarende til syv fodboldbaner i Vejle-Allested på Fyn.

Der har lørdag eftermiddag været en voldsom markbrand i Vejle-Allested på Midtfyn. Det fortæller vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

Branden opstod, da der gik ild i en mejetærsker, formentlig på grund af overophedning, eller fordi mejetærskeren har ramt en sten og slået gnister i forbindelse med høstningen.

- Der skal ingenting til, siger Lars Thede.

Omfattende slukningsarbejde

Brandvæsenet har fået styr på branden lørdag eftermiddag. Branden, der opstod ved Allestedgårdsvej klokken 13.26, bredte sig ud over ti hektar. Det svarer til areal på omkring syv fodboldbaner.

- Det er en temmelig voldsom markbrand, forsikrer vagtchefen.

Han opfordrer landmændene til at have vogne med vand holdende i nærheden, når de høster.

Chaufføren i mejetærskeren slap fra branden uden skader, og ingen andre kom noget til. Der har ikke været noget mistænkeligt i forbindelse med branden.

Afbrændingsforbud: - Fynboerne tænker sig om

Lars Thede understreger, at der ikke skal så meget til, før man kan starte en brand i den knastørre natur.

Det er hans indtryk, at fynboerne generelt er udmærket klar over, at de skal passe på med engangsgrill og ild i det åbne landskab. Der er desuden afbrændingsforbud på hele Fyn.

Et godt bud på de mange markbrande på Fyn kan være, at folk smider cigaretskodder, som de så træder ned i jorden, når de slukker det. Selv om cigaretskoddet er trådt ned i jorden, kan det stadig ligge og ulme og antænde det knastørre græs.

Ikke siden 1874 har tre måneder i sommerhalvåret været så tørre som i år.

Tørken, der startede i maj, har ført til afsvedne græsplæner og marker. Det tørre og varme vejr fortsætter ind i august og med hedebølge i næste uge.