Brand udfordrede brandmænd: Ilden havde godt fat i taget

Det tog timer at få kontrol over en brand i et ubeboet hus på Byghøjvej i Bellinge søndag formiddag.

Politi og brandvæsen blev kaldt til stedet klokken 09.12.

- Da brandvæsenet kommer, er det helt overtændt, og på den baggrund ved vi ikke, hvordan branden er opstået, siger vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bendtsen.

På grund af situationen på stedet, kan Fyns Politi således endnu ikke pege på en årsag til branden.

- Nu skal vi se, om brandteknikerne kan finde ud af, hvordan branden startede, siger vagtchefen.

Havde fat i taget

Grunden til, at det tog brandvæsenet så længe at slukke branden, var ikke, at branden var voldsom. Huset var nemlig i gang med at blive renoveret, og stod derfor ubebeoet. I stedet skyldtes det, at branden havde fat i taget.

- Der var ikke så meget i huset, der kunne brænde. Men der var brand mellem taget og undertaget, som var svær at slukke, siger indsatsleder Anders Vestergaard.

For at få kontrol med ilden i taget, fik man derfor assistance af en kran fra Beredskabsstyresen Sydjylland.

