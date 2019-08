Cykelløb på Odense Havn: Ildsjæl manglede cykelfællesskab

- Ses vi til en aften med kaffe, snak og cykling?

Sommeren igennem har det været et tilbagevendende spørgsmål på Storms Pakhus, hvor Storms Cycling Club har afholdt hyggelige møder for cykelentusiaster. Nu kulminerer det hele i cykelløbet Criterium Gammelsø fredag den 23. august. Cykelklubben har eksisteret siden åbningen af Street Food i Storms Pakhus i september 2017.

Bag både cykelklub og cykelløb står Rasmus Schriver. Han ser frem til løbet, der bliver 8. etape på The Summer Cup, der har kørt hele sommeren.

- I The Summer Cup har vi inviteret folk med ud på forskellige cykelruter i og omkring Odense, og er så sluttet af på Storms Pakhus. Criterium Gammelsø bliver ligesom the grand final, forklarer han.

Storms Cycling Club

Storms Cycling Club Storms Cycling Club er et fællesskab, der ønsker at skabe udvikling for cyklister i Odense gennem inspirerende oplevelser. På udvalgte søndage mødes klubben i Storms Pakhus til en tår kaffe, en snak om fede racercykler, gode fortællinger og en cykeltur.

Det var cykeltrafikken i de københavnske gader, der plantede tankerne om en cykelklub i Rasmus Schrivers hoved. Han boede selv i København, og her oplevede han et ganske særligt cykelmiljø, hvor det sociale vægtede lige så højt som motionen. Tanken tog han med sig, da han flyttede til Odense.

- Der manglede et cykelmiljø i Odense, så jeg tog kontakt til Storms Pakhus, fortæller han.

På Pakhuset tog de imod ham og cykeltankerne med åbne arme. Eventchef Helene Marie Ottosen fortæller, at de allerede gik rundt med tankerne om et cykelværksted.

- Lige midt i vores tanker kom Rasmus ind ad døren. Han er både kæmpe cykelnørd og en ildsjæl, der bare måtte udleve sin idé, og den var vi med på, siger hun.

Tankerne blev til handling, og Storms Cycling Club er nu en fast del af Storms Pakhus.

Fællesskab i fart

Hver anden søndag fra maj til august har Storms Pakhus dannet rammerne for cykelsnak og kaffe, og det er netop dét, der er grundtanken i Storms Cycling Club.

- Det er ikke så meget en cykelklub, som det er et fællesskab. Det hviler på tanken om at skabe noget samhørighed i Odense, forklarer Rasmus Schriver.

Opbakningen til klubben har været overvældende fra start fra både Storms Pakhus og borgerne. Klubben har alt mellem fem og 25 deltagere hver gang, enkelte gange helt op til 60 mennesker. Rasmus Schriver er ikke i tvivl om hvorfor:

- Det handler om det uforpligtende fællesskab, som virkelig tilgodeser den måde, vi lever på i Danmark. Det er let at tage på, det er let at tage af igen.

Alle kan få en god oplevelse

Fredag rundes alle sommerens cykelture af med Criterium Gammelsø, hvor der er skruet lidt op for det hele. Selvom selve cykelløbet er hovedattraktionen, kommer aftenen til at byde på meget andet. Foran Pakhuset vil cykeludlejningsfirmaet Swapfits have en stand, så man kan komme med sin cykel og få den repareret.

- Arrangementet henvender sig til alle, ikke kun rytterne. Alle gæsterne vil kunne deltage i konkurrencer eller prøve vores cykellykkehjul, forklarer Helene Marie Ottosen.

Rytterne kan indskrive sig til løbet fra 16.00 til18.30, hvor de får udleveret startnummer og en goodiebag. Herefter har alle rytterne mulighed for at sætte sig ned og få lidt at spise og dyrke de tre grundelementer i Storms Cycling Club; kaffe, snak og cykler. På den måde får løbet et ekstra socialt aspekt for alle.

- Vi arbejder hele tiden på at blive byens hus. Nu har vi haft cykelklubben, siden vi åbnede og derfor ville vi gerne gøre en større begivenhed ud af det, siger Helene Marie Ottosen om Storms Pakhus.

Kulminationen på det hele

Storms Pakhus har over 500 arrangementer om året, og eventchefen åbner glædeligt armene for initiativer som Rasmus Schrivers, som de har lavet en treårig plan med. Criterium Gammelsø er blot startskuddet.

- Min dør er altid åben for gode idéer, særligt når der kommer nogen, der virkelig brænder for noget, forklarer Helene Marie Ottosen.

For Rasmus Schriver har Storms Cycling Club en særlig plads, men foreningslivet er ikke nyt for ham.

- Jeg er født og opvokset i foreningslivet i Danmark, og cykelklubben giver mig det samme som at være træner i den lokale fodboldklub. Jeg bliver del af et fællesskab, der er større end mig selv, fortæller han.

Det er over to år siden, at Rasmus Schriver gik rundt i København og observerede et cykelmiljø, som han ville tage med sig til Odense. Nu har det hele tage fart og cykelløbet i morgen bliver kulminationen på alt det arbejde, han har lagt i klubben.

- Det bliver en fantastisk dag. Det er det største initiativ, vi har bedrevet til dato, og allerede inden løbet er det en kæmpe succes. Jeg håber, det bliver et brag af en fest, understreger Rasmus Schriver.

Løbet har fået 33 tilmeldte ryttere, der i morgen er klar til at køre en time rundt på den 1,5 km lange rute kl. 20.00.