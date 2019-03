Butiksdød: Ildsjæle i Nørreby har fat i noget af det rigtige, siger ekspert

En arbejdsgruppe i Nørreby håber på at få en Let-Køb til byen, efter den lokale brugs måtte indgive konkursbegæring. Konkret håber man at oprette et lokalt støttet anpartsselskab, der kan købe brugsens gamle bygninger og udleje dem til en selvstændig købmand.

Det er en fornuftig måde at bevare dagligvarene i de små lokalsamfund, vurderer Bruno Christensen, der i over 50 år har rådgivet butikskæder i Danmark.

Han fortæller, at samme model er set andre steder:

- Den er tendens, man ser i de mindre samfund, at den lokale brugs opgiver på grund af økonomien, og at lokalsamfundet så går ind og støtter op for eksempel gennem et anpartsselskab.

I Nørreby håber man, at der kan åbne en Let-Køb i brugsens gamle lokaler. Let-Køb butikker bliver drevet af selvstændige købmænd, og det er et vigtigt element ifølge Bruno Christensen.

- En selvstændig sætter selv noget på spil, og det giver alt andet lige et større incitament til at drive butikken, siger Bruno Christensen.

Gør butikken til et samlingspunkt

Nøglen til at lykkes med en dagligvarebutik i et lokalsamfund er ifølge Bruno Christensen, at butikken får en rolle som mere end bare et sted, hvor man køber sine varer.

- En hvilken som helst aktivitet, der samler de lokale i butikken, er godt. Det kan være, at man kan få pakkeudlevering eller apotekerudlevering, siger han.

Også ting som julemarkeder kan være med til at forankre en butiks plads i lokalsamfundet. Den store udfordring ligger dog i at bevare loyaliteten fra de lokale borgere.

- Det kan være forholdsvis let at mobilisere nogle kræfter for at redde sådan nogle butikker, men prøvelsen er, om man kan holde engagementet i de næste seks eller 12 måneder, siger Bruno Christensen.

