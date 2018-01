Ilter ishockeyspiller nomineret til Sportslørdag: - Det er en ære

Odense Bulldogs' topscorer Dale Mitchell er nomineret til Årets Publikumspris til Sportslørdag 2018.

Den 28-årige ishockeyspiller Dale Mitchell har været den største stjerne i Odense Bulldogs i flere sæsoner. Og igen i 2017 var han den store publikumsfavorit i hallen med sine mange scoringer og kontante spil.

Han er meget stolt af at blive nomineret til Publikumsprisen.

- Det er en ære, at have sådan en indflydelse på samfundet og de mange fans, der kommer og støtter os, fortæller ishockeyspilleren til TV2/ Fyn.

Til Publikumsprisen nominerer DR P4 Fyn og TV2/ Fyn i alt fem kandidater, der i 2017 har været særlige profiler på de fynske hold, eller profiler, som har markeret sig gentagne gange internationalt. Profiler, som folk klapper af weekend efter weekend på de fynske arenaer eller ude i verden.

"De gør os stolte af at være fynboer!", som Sportslørdag skriver på sin Facebookside. Og det er naturligvis publikum, der skal stemme om, hvem der fortjener at vinde prisen.

Mindre temperament nu

Odense Bulldogs' topscorer, canadieren Dale Mitchell har i mange sæsoner været kendt for at have et iltert temperament på banen.

I 2015 fik han en advarsel fra Danmarks Ishockey Union, da han gik over stregen efter et slagsmål med en Aalborgspiller. Dale Mitchell truede modstanderen på livet gentagne gange under kampen. Han erkendte dog hændelsen hurtigt efter og indrømmede, at det var at gå over stregen.

Men det temperament er ikke at se særligt ofte mere, mener ishockeyspilleren.

- Mine første sæsoner var jeg i straffeboksen for ofte. Men de seneste sæsoner har jeg tonet det ned. Det er måske sket med alderen, at man ikke har så meget energi til at blive så ilter over de små ting, siger Dale Mitchell og fortsætter med et smil:

- Det er sjovt at spille foran publikum og få dem med og til at gå tilfredse fra kampen. Forhåbentlig gør jeg det på den rigtige måde, og ikke den forkerte.

Weekenden er mere end Publikumspris

Det er ikke kun nomineringen og den eventuelle kåring som Årets Publikumspris til Sportslørdag 2018, der fylder i den 28-årige ishockeyspillers hoved.

Odense Bulldogs skal nemlig spille semifinale i Jyske Bank Boxen i Herning på fredag, hvor den første udgave af Metal Cuppens Final Four finder sted.

De fynske spillere skal møde Rungsted Seier Capital i semifinalen, og det er dermed de to seneste vindere af Metal Cuppen, der tørner sammen, mens de to tophold i Metal Ligaen Herning Blue Fox og Aalborg Pirates mødes i den anden semifinale.

Hvis Odense Bulldogs vinder fredag, går de videre til finalen, som spilles lørdag.

Hvad er chancerne for at vinde fredag?

- Vi skal ikke tænke på flere kampe. Det er kun en kamp, og så er vi med. Hvis vi kan det, så er det spændende. Vi kunne gøre det for to år siden, hvor vi vandt. Og at se, hvordan fansene reagerer, giver os ekstra motivation til at vinde fredag, så vi kan komme i finalen lørdag, fortæller Dale Mitchell.

Han kalder det en "win win", da han enten får lov til at spille finale lørdag eller komme til Sportslørdag 2018.

Det er niende gang, at de fynske sportsstjerner, foreninger og frivillige hyldes til årets fynske sportsfestival, som finder sted fra klokken 13-17 på lørdag i Odense Idrætspark.