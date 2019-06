Indbrud blev til overfald hos kioskejer: - Jeg var bange

Smadrede ruder, stjålne smykker og ubehagelige opkald er nærmest blevet hverdag for Radwan Hussain.

Mindst 12 gange har den 49-årige butiksejer været udsat for indbrud, siden han åbnede Ibos Minimarked på Torvet i Otterup sidste sommer.

- Politiet gør ikke noget. De kommer og giver rapport og siger “Farvel, du har forsikring, så de skal betale”, siger Radwan Hussain.

Jeg var lidt bange. Og jeg vidste ikke, om jeg skulle vente med at gå derud, for jeg blev rigtig stresset Radwan Hussain, butiksejer, Ibos Minimarked, Otterup

Det er kun hver 20. indbrud, der er blevet opklaret over de sidste otte år på Fyn. Flere gange har butiksejeren anmeldt tyverierne til politiet, men ligesom størstedelen af indbruddene på Fyn er de ikke blevet opklaret.

- Jeg skylder mange penge til skat og til forsikringen for alarm og alt mulig andet, siger Radwan Hussein, der er frustreret over de mange indbrud i sin nærbutik.

Natten til søndag blev den syriske flygtning overfaldet i sin butik, da unge brød ind igen. Radwan Hussain fik fanget to af tyvene, men det kostede ham et blåt øje, og så blev han truet med en økse.

Tyveri blev til overfald

Som så mange gange før overnattede Radwan Hussain i butikkens baglokale for at beskytte den imod indbrud. Omkring midnat hørte han en lyd. Det, han hørte, var fire unge mennesker, der smadrede en rude.

- Jeg var bange. Og jeg vidste ikke, om jeg skulle vente med at gå derud, for jeg blev rigtig stresset, siger Radwan Hussein.

Radwan ventede i baglokalet i et kvarters tid. Han kunne høre, at de unge mennesker gik ind og ud af hans butik. Til sidst gik to af tyvene ind på det værelse, hvor Radwan Hussein sov.

Læs også Tyvebande sigtes for flere fynske indbrud

Radwan fik fat i den ene af indbrudstyvene, mens de andre løb væk. To piger kom tilbage med sko på hænderne og en mursten og sagde “Jeg skal hente min kammerat!”.

- Jeg vidste, at de ville slå mig, så jeg lukkede dem ind for at hente deres kammerat, siger butiksejeren.

Det lykkedes Radwan Hussain at tilbageholde to af indbrudstyvene. Han ringede til sin kammerat og til politiet. Mens han ventede på politiet, kom der en mand med en økse og råbte: “Hvor er (pigens navn, red.)?”

Radwan Hussain sagde til manden, der viste sig at være en af pigernes stedfar, at han skulle vente på, at politiet kom, men det ville han ikke. Han slog Radwan Hussain i hovedet med en knytnæve og løb sin vej, da han så en bil udenfor.

Efterfølgende kom politiet og fik fat i de to tilbageholdte tyve.

Fyn og øerne plaget af indbrud

Og ligesom størstedelen af Fyn er ingen af indbruddene i Radwan Hussains minimarked blevet opklaret. Fyn og øerne har været hårdt plaget af indbrud, og til indbrudsofrenes frustration bliver den borgernære kriminalitet sjældent opklaret.

I Otterup, hvor Radwan Hussains butik ligger, er det kun seks procent af de anmeldte indbrud, som er blevet opklaret siden 2011. Butiksejeren fra Otterup har anmeldt fem ud af de 12 tyverier til politiet.

Radwan Hussain håber, at politiet gør noget ved indbrudstyvene denne gang.

- Jeg vil ikke have penge, for de kan ikke stoppe problemet, siger han.

Politiet skriver til TV 2/Fyn i en mail.

- Fyns Politi har modtaget anmeldelser om i alt fire indbrud og et indbrudsforsøg i Ibos Minimarked fra forurettede. Efterforskningen af det seneste indbrud, der blev begået den 9. juni 2019, er i øjeblikket i fuld gang, oplyser Fyns Politi.

Læs også Politiet vil ikke efterforske indbrud: - Det er arrogant og utilgiveligt

Politiet har måtte lukke sagerne ved de tidligere indbrud.

- I de øvrige sager er efterforskningen stoppet, fordi der ikke er fundet tekniske spor, overvågningsbilleder eller vidner, der kunne komme med afgørende oplysninger til sagen. I samtlige fem sager har Fyns Politi været ude på gerningsstedet for at foretage gerningsstedsundersøgelse, skriver Fyns Politi i en mail til TV 2/Fyn.

Butikken, der har været udsat for de mange tyverier, forbliver åben.

Læs også Kioskejer fanger unge indbrudstyve og får bank af stedfar

- Jeg gider ikke på kommunen eller på kontanthjælp, for jeg elsker at arbejde. Jeg bliver syg at bare at gå derhjemme, siger Radwan Hussain. Han drømmer om, at butikken kommer til at køre godt.

Indbruddet har ikke ført til varetægtsfængsling af de sigtede, for de er blevet løsladt igen. Der er tale om tre mindreårige; en pige på 16 år og to drenge på henholdsvis 14 og 16 år. Stedfaren blev løsladt efter afhøringen, men bliver sigtet for vold og for at befri en anholdt, fortæller vagthavende ved Fyns Politi Kenneth Taanquist til TV 2/Fyn.