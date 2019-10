Zebastian er vild med dyr: Indbrud hos kænguruer udskyder stor drøm

Zebastian Bach mistede mandag morgen flere af hans små kænguruer. Ukendte gerningsmænd havde i løbet af natten lukket syv ud af folden. Oplevelsen er forfærdelig nok i sig selv, men det sætter nogle overvejelser i gang hos Zebastian, der kan have konsekvenser for fremtiden.

Tirsdag morgen er Zebastian Bach stadig meget påvirket af oplevelsen. Han mangler stadig tre kænguruer. Han har ikke sovet hele natten.

En af kænguruerne er set i området, men de sidste to, er der ingen spor af. Han frygter, at de er blevet stjålet. Særligt den ene af dem er han ked af at have mistet. Det var en han, som han kunne kæle med og håndfodre.

- Ham havde jeg et tæt bånd med. Det gør ondt at miste ham, siger Zebastian Bach.

Kærlighed til dyr bliver i familien

Zebastian Bach elsker dyr, og har altid haft mange specielle dyr. Det er ikke noget, han har fra fremmede. Zebastian Bachs far ejede for flere år siden Danmarks største dyrehandel, og han arbejdede også i Odense Zoo. Kærligheden til dyr er blevet givet videre.

Han bor i Fangel, og har en drøm om at have sin egen dyrehandel. På hans gård har han plads til flere forskellige dyr, som han går meget op i at passe og pleje.

- Jeg har ikke nogen dyr, som jeg ikke kan give de bedste forhold, siger Zebastian Bach.

Naboerne har også nydt godt af Zebastian Bachs dyreglæde. De er af og til kommet forbi med deres børn for at kigge på de mange spændende dyr. Zebastian Bach elsker at fortælle om dyrene til børn og give glæden videre.

- Jeg tror, de giver mig en glæde, fordi det er dyr, jeg holder af. Jeg finder ro i at rende rundt og passe mine dyr, siger Zebastian Bach.

Naboerne har gengældt Zebastians gæstfrihed og hjulpet til med at lede efter de forsvundne kænguruer.

- Alle i Fangel har været med til at lede. Vi hjælper hinanden herude. Fangel er et fantastisk samfund at bo i, siger Zebastian Bach.

Tør ikke åbne haven for naboer mere

Oplevelsen i mandags har slukket lidt for Zebastians glæde. Fremadrettet kommer der ikke naboer på besøg hos dyrene. Han vil ikke lukke nogen andre ind i haven, før han har sikret dyrene med mere overvågning og lys.

- Jeg er bange for, at jeg ikke vil have folk ind og kigge mere. Ikke før jeg har spærret af og fået overvågning over det hele. For mine dyrs skyld og for mig selv, så skal alt være klart, før jeg tør lukke folk ind igen, siger Zebastian Bach.

Zebastian Bach havde en anden drøm med haven, som nu måske er brast.

- Jeg havde planer om, at jeg skulle have hele haven fyldt med dyr, men det her har været en rigtig grim oplevelse. Jeg ved ikke om jeg tør længere, siger Zebastian Bach.

En grim oplevelse, der skal sætte sig

- Kænguruer er ikke så specielle, men flere kænguruejere holder dem tæt, fordi de bliver stjålet. Også selvom de ikke er mange penge værd, siger Zebastian Bach.

Hannen, han var mest knyttet til, kostede eksempelvis 5000 kroner.

Han er allermest ked af, at dyrene er blevet stressede, og at en af dem døde.

Den døde unge fandt Zebastian på græsset uden for indhegningen. Da hunnen er blevet jaget ud, har hun tabt ungen i virvaret. Foto: Ida Brodtkorb

- Uanset hvordan man vender og drejer situationen, så er der stadigvæk et liv, der er gået til, siger Zebastian Bach.

Wallaby kænguru Wallaby er en uformel betegnelse for en lille kænguru. De stammer oprindeligt fra Australien, og er i et vist omfang betragtet som et skadedyr. Wallaby kænguruen er den største kænguru, det er tilladt at holde privat i Danmark. Hannerne kommer til at veje ca. 25 kg og bliver ca. 90 cm. Hunnerne vejer ca. 15 kg og bliver ca. 80 cm høje. Hunnerne er drægtige i 32 dage, og går med ungen i pungen i 280 dage. Se mere

- Lige nu kører der rigtig mange tanker i hovedet. Hvor er mine dyr? Jeg har så meget forkærlighed til mine dyr, jeg lægger min sjæl i dyrene, og så er de blevet jagtet rundt på den her måde, siger Zebastian Bach.

Kænguruerne står i en midlertidig indhegning, mens Zebastian fanger de sidste. Foto: Ida Brodtkorb

Han håber, at han tør åbne op for sine naboer igen og fortælle om dyrene.

- Det har været en rigtig grim oplevelse, der skal have lov til at sætte sig, så skal det nok gå igen, siger Zebastian Bach.

Tirsdag skal Zebastian Bach igen ud og lede efter kænguruerne, men han forventer kun at finde en. De sidste to, som ingen har set, melder han stjålet.