Indbrud på to skoler på en halv time

På godt en halv time blev både Glamsbjergskolen og Aarupskolen udsat for indbrud.

Både Glamsbjergskolen og Aarupskolen blev natten til langfredag udsat for indbrud. Begge steder er en tyv kommet ind via et vindue, der er blevet brudt op med et koben.

Klokken var 00.27 natten til fredag gik alarmen på Aarupskolen, der ligger på Møllebakken 31 i Aarup. Fyns Politi fik besked fra alarmselskabet om, at der var indbrud på skolen, og da en patrulje nåede frem, kunne betjentene konstatere, at et vindue var blevet brudt op.

- Det er blevet brudt op med et koben, og der er blevet brækket nogle skabe op inde på skolens kontor. Efterfølgende har tyven forladt skolen via hovedindgangen, fortæller vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi.

Der er stadig ikke noget overblik over, om der er stjålet noget fra Aarupskolen, oplyser vagtchefen.

Kontanter stjålet på Glamsbjergskolen

Godt en halv time senere modtog politiet igen besked om, at en alarm var blevet aktiveret på Glamsbjergskolen, Kaj Nielsens Vej 10, cirka 20 minutters kørsel fra Aarup.

Fremgangsmåden i Glamsbjerg var den samme. Et vindue til skolen blevet brudt op, formentlig ved hjælp af et koben. Tyven havde også her været rundt på skolens kontorer og havde haft held til at stjæle kontanter.

- Vi kender ikke beløbets størrelse, siger Steen Nyland.

Politiet har ikke yderligere oplysninger om indbruddene, og det er derfor heller ikke klarlagt, om der er nogen forbindelse mellem de to indbrud.

- Nu skal skolerne undersøges nærmere, når vores folk møder ind efter påske, siger vagtchefen.

Hvis man har oplysninger om indbruddene på de to skoler,kan de gives til Fyns Politi på telefon 114.