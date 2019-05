Opdaget på fersk gerning: Indbrud udviklede sig til et røveri

Onsdag eftermiddag fik en mandlig beboer på Steinsgade i Odense sig en grim overraskelse, da han opdagede en indbrudstyv, som var i fuld gang med at tømme huset for værdier.

Fyns Politi fik anmeldelsen klokken 17.20, hvorefter en hundepatrulje blev sendt til adressen. Det forklarer vagthavende ved Fyns Politi Lars Thede.

- Manden overrasker tyven i hjemmet, som i sit forsøg på at komme væk derfra fremsætter trusler om vold. Han slår også ud efter husets beboer, forklarer Lars Thede.

Fremstilles i grundlovsforhør

Husets beboer sætter efter indbrudstyven, men i første omgang lykkes det for tyven at slippe væk derfra, men der gik dog ikke længe, inden han blev løbet op af politiets hundepatrulje, som var nået frem til stedet.

Der er tale om en 41-årig mand, som er blevet taget med i arresten, hvor han torsdag vil blive fremstillet i grundlovsforhør sigtet for røveri.

- Et indbrud udvikler sig til et røveri, når der er tyvekoster, som man forsøger at sikre ved at bruge vold. Han truer med vold og forsøger at slå beboeren, og så bliver det et røveri i stedet, forklarer vagtchefen.