Indbrudsbølge i Odense: Politi jagtede tyv i bil

På tre og en halv time har der natten til tirsdag været syv indbrud i Odense. Det er mange, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi.

Natten til tirsdag var en travl nat for indbrudstyvene i Odense.

Det oplyser Fyns Politi.

Tyvene har brudt ind i syv huse på tre og en halv time.

- Det er mange på så kort tid og i et så lille område i Odense, fortæller Ander Furbo Therkelsen, der er vagtchef ved Fyns Politi til TV 2/ Fyn tirsdag morgen, og fortsætter:

- De fleste steder er det den samme fremgangsmåde, som indbrudstyven har benyttet sig af. Derfor kan man også fristes til at tro, at det muligvis kan være de samme tyve, der har været på spil mange af stederne.

Tyvene har flere steder knust en rude og foretaget en håndsindrækning efter designlamper. Mange af indbrudene er sket imens der har været nogle hjemme, fortæller vagtchefen.

Indbrudene, der skete mellem klokken et og halv fem, er ikke rundt omkring i hele Odense, men centreret omkring Odense S og Odense M.

En ældre dame, der bor på Stenløkken i Odense S, er én af dem, der natten til tirsdag fik besøg af én med lidt for lange fingre. Den ældre dame vågner ved, atd er bliver smadret en rude. Hun går ud for at se, hvad det er og møder en tyv, der står og piller i hendes ting. Indbrudstyven flygter med det samme, oplyser Anders Furbo Therkelsen.

Biljagt på indbrudstyv

I løbet af de tre og en halv time med indbrud i Odense er to af dem på Langelinie i Odense M. Ved det første indbrud stjæler tyven en PH-lampe igennem vinduet, hvorefter beboerne i huset hører en bil køre fra stedet i meget høj fart.

Det andet indbrud på Langelinie får man ikke noget med, fordi beboerne overrasker tyven, der dog vælter den PH-lampe, som man regner med, at de er gået efter.

- Her ser et vidne faktisk en mindre grå personbil køre væk fra stedet i meget høj fart. En politipatrulje sætter efter den grå personbil på Hjallesevej, men den forsvinder desværre fra os, fortæller vagtchefen til TV 2/ Fyn.

