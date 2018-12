Usædvanligt mange indbrud: Indbrudstyv fanget på fersk gerning

Klokken 11.56 fredag formiddag fik Fyns Politi et opkald om et indbrud i en villa i det centrale Odense.

En genbo havde set en person luske rundt i villaen, og alarmerede derfor Fyns Politi. De sendte derefter en patrulje til gerningsstedet for at anholde indbrudstyven.

Og seks minutter efter Fyns Politi modtog anmeldelsen kunne de anholde indbrudstyven.

- Indbrudstyven blev anholdt på fersk gerning på vej ud af indkørslen med friske spor på sig, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Torben Jakobsen.

Indbrudstyven var kommet ind gennem en rude på bagsiden af huset.

Gerningsmanden er 44 år og er kendt af Fyns Politi for at have begået flere indbrud. Derfor bliver han også fremstillet i grundlovsforhør lørdag formiddag. Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

Usædvanligt mange indbrud

Selvom der normalt er flere indbrud på denne tid af året, så har Fyns Politi oplevet usædvanligt mange indbrud i private hjem på Fyn de seneste to uger.

I uge 47 og 48 har der ifølge Fyns Polit været henholdsvis 91 og 106 indbrud pr. uge.

- I år er stigningen exceptionelt høj, og det er derfor vi nu beder borgerne om deres hjælp til at få det her uvæsen stoppet, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Han opfordrer derfor de fynske borgere til at være ekstra opmærksom på mistænksomme ting. Det kan være køretøjer eller personer, som normalt ikke kommer i et kvarter.

Fyns Politi opfordrer også borgerne til at tilmelde sig Nabohjælp. 19.584 husstande på Fyn har allerede gjort det.

I vores politikreds er 19.584 husstande tilmeldt @nabohjaelp Vi anbefale varmt, at MANGE flere tilmelder sig, fordi vi ved, at tyve hader årvågne naboer. Derfor: Slut jer sammen i nabolaget og giv de kriminelle baghjul. #politidk #nabohjælp #tryghed — Fyns Politi (@FynsPoliti) 5. december 2018

TV 2/Fyn fortalte for få dage siden, hvordan en indbrudsbølge havde ramt Odense-forstaden Højby. Har var der på en enkelt aften begået tre indbrud i private boliger inden for ganske få gader.

Også her blev indbrudstyven i ét tilfælde taget på fersk gerning, da Karina Broe kom hjem. Indbrudstyven nåede dog at stikke af.

Du kan se hele indslaget om de mange indbrud i Højby herunder.

02:14 På få uger har adskillige huse haft besøg af ubudne gæster - og i nogle tilfælde er der også påsat brande. Mandag aften gik det igen ud over tre huse i forstaden. Blandt andet hos Karina Broe, som fik sig en ubehagelig overraskelse, da hun kom hjem. Video: Jonas Mattsson Luk video

