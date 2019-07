Ejerne på ferie: Indbrudstyv fanget på fersk gerning med nabohjælp

En familie fra Otterup kan fortsætte deres ferie forholdsvis trygt, efter at deres alarm har vist sig at virke upåklageligt.

En særlig alarm, der ved kontakt udløser en SMS til naboen, reddede familien fra at komme hjem til et tømt hus. Naboen fik en SMS fredag tidlig aften, og kunne alarmere politiet. Fyns Politi får meldingen klokken 18.20, og kommer ud til stedet.

Med hundepatrulje fanger de indbrudstyven på fersk gerning. Det havde måske først været efter husets ejeres ferie, at politiet ellers var blevet indblandet.

- Grunden til vi kommer ind i det, er fordi familien er på ferie, men de har en kontakt alarm. Den giver en SMS til en god ven, der kan holde øje med huset. Den bekendte er fremme meget hurtigt og holder øje, indtil politiet kommer frem, siger vagtchef Lars Thede.

Nabohjælp virker

I foråret kunne TV 2/Fyn fortælle om, hvor få inbrud, der rent faktisk bliver opklaret. Derfor er det selvfølgelig en stor hjælp, når indbrudstyven bliver fanget med fingrene i kagedåsen.

- Man skal måske overveje, om man skal have nabohjælp, for her er et godt eksempel på, at det virkelig virker. Det er rigtig godt, når man tager sine forholdsregler, siger vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede.

Det har også fået Fyns Politi til tasterne på twitter, der fortæller om episoden.

Har du overvejet #nabohjælp eller en eller anden form for alarm i dit hjem? I dag var en såkaldt "kontaktalarm" (hvor god ven fik sms om alarm i ferieramt villa) årsag til, at 34-årig lokal mand fra Otterup-området kunne anholdes på fersk gerning under indbrud i Otterup 1/2 — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 19, 2019

Huset hvis ejere er på ferie, havde fået uanmeldt besøg af en 34-årig indbrudstyv fra lokalområdet. Han skal nu afhøres og grundet hans fortid, skal der tages stilling til, om han skal i grundlovsforhør.