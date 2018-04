Indbrudstyv slog til igen i nat

For anden nat i træk har der været indbrud i Odense S og SV. Politiet fik anholdt tyven, der viste sig at stå bag nogle indbrud fra natten forinden også.

Natten til tirsdag fik Fyns Politi mange anmeldelser om indbrud i Odense. Og natten til onsdag var den så gal igen.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

I nattens mulm og mørke har der været to indbrud i den sydvestlige del af Odense.

- Vi har anholdt en mand, der har begået to indbrud i nat, hvoraf ét af dem er på Eyvinds Allé i Odense SV, fortæller vagtchefen til TV 2/ Fyn og fortsætter:

- Gerningsmanden sættes i forbindelse med nogle af de indbrud, der skete natten til tirsdag - altså sidste nat.

Indrømmer det meste

Den anholdte indbrudstyv er en 46-årig mand fra Odense. Han blev anholdt lige efter, at han havde begået indbrud i en ejendom på Eyvinds Allé.

Politiet fandt tyvekoster fra flere forskellige steder, og da den 46-årige mand blev konfronteret med det, erkendte han med det samme, at han stod bag flere indbrud.

- Han står muligvis også bag nogle af indbrudene, der skete natten til tirsdag. Men vi ved det først med sikkerhed, når vi rigtig har afhørt ham, og vi har gennemgået bevismaterialet, siger Anders Furbo Therkelsen.

Tyvkosterne, der blev fundet i forbindelse med anholdelsen af den 46-årige mand natten til onsdag, var hovedsageligt porcelænsfigurer og forskellige former for smykker.

Ikke den sete mand i bil

Natten til tirsdag var der indbrud to gange på Langelinie. Ved det første indbrud hørte vidner en bil, som kørte væk fra gerningsstedet i meget høj fart. Ved det andet indbrud, hvor tyven blev afbrudt og derfor ikke nåede at få nogle tyvekoster med, ser et vidne en mindre grå personbil køre væk fra stedet.

En patruljebil sætter samme aften efter en bil, som de formoder er den, der er blevet set lige efter indbruddet. Men fanger ikke bilen.

- Vi formoder ikke, at den 46-årige mand har noget med den lille grå personbil at gøre, slår vagtchefen fast.