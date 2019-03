Fanget efter kort biljagt: Indbrudstyve stjal tre sportsvogne og en motorcykel

Efter en kort biljagt kunne en hundepatrulje tidligt fredag morgen fange to vestfynske indbrudstyve.

De to indrømmede på stedet, at de stod bag et indbrud tidligere på morgenen, hvor de havde stjålet tre sportsvogne og en motorcykel.

En af Fyns Politis hundepatruljer stødte ved 05-tiden fredag morgen i Tommerup tilfældigt på en bil, som kørte rundt i området. Da patruljen ville standse bilen for at lave et rutinetjek, forsøgte tyvene i bilen at stikke af.

Efter en kort biljagt indhentede patruljen bilen på Borrebyvej øst for Tommerup, og da bilen blev standset, stak en af de to indbrudstyve af til fods.

- Men det er dumt at prøve at stikke af fra en hundepatrulje. Så han bliver hurtigt fanget af hunden, fortæller vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi.

Tilstår

De to indbrudstyve tilstod efterfølgende et indbrud tidligere på natten i et lager i Tommerup, hvorfra de havde stjålet en Corvette, to MG’er og en Honda motorcykel.

De to unge mænd er en henholdsvis 25-årig mand fra Årslev og en 24-årig mand fra Tommerup. De blev anholdt klokken 05.05, og begge er stadig i politiets varetægt.

- De sidder her fortsat, og så skal vi have dem afhørt. Først efterfølgende bliver der taget stilling til, om de eventuelt skal fremstilles i grundlovsforhør, fortæller Ehm Christensen.

De to mænd er ikke umiddelbart forbundet med andre indbrud. Ejeren af sportsvognene og motorcyklen har fået dem tilbage.