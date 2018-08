Indbrudstyve taget på fersk gerning - på stjålne cykler

To tyveknægte blev tidligt onsdag eftermiddag fanget midt i deres udåd.

Fyns Politi kunne torsdag eftermiddag anholde to indbrudstyve, mens de stadig var i midt i deres ugerning.

Politiet modtog an anmeldelse om indbrud i en villa på Faaborgvej i Dyrup, og fordi patruljen nåede hurtigt frem, var de to indbrudstyve stadig i færd med indbruddet i boligen.

- De havde fået samlet lidt tyvekoster sammen, og så var vi der. Det hele er nu returneret, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Oven i det fandt politiet ud af, at de to tyveknægte var kørende på ligeledes stjålne cykler.

De to mænd er en henholdsvis 30-årig mand fra Fredericia og en 41-årig mand fra Odense.

Vagtchefen fortæller, at begge de to mænd blev anholdt og taget med på stationen, hvor de blev afhørt. Begge blev de efterfølgende sigtet for tyveri, hvorefter den ene af dem blev løsladt igen.

- Den anden bliver siddende her og skal i morgen fremstilles i grundlovsforhør. Jeg kan forestille mig, at det har noget med fortiden at gøre, siger vagtchefen.

Ifølge vagtchefen er tyvekosterne igen tilbageleveret til deres rette ejermand.

