To indlagt efter slagsmål og bevidst påkørsel: Bil blev banket ind i træ

En uenighed mellem mindst to mænd udviklede sig fredag aften dramatisk i det østlige Odense. Efter en bevidst påkørsel endte den ene bil med at ramme dette træ. Foto: Ole Holbech

Førerne af to biler måtte sent fredag forbi OUH for at blive behandlet for skader, efter den ene bevidst havde påkørt den anden på Åsumvej i Odense.