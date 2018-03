Vent to år på et høreapparat: Indsats uden effekt

Ventetiderne på høreapparater er stadig lange i Syddanmark. I Odense er ventetiden mere end to år. Nu skal der gøres noget drastisk, siger udvalgsformand.

Hvis hørelsen svigter, og du eller dine nærmeste får brug for høreapparat, så må I stadig forberede jer på en lang ventetid.

Ventetiden på at komme til den første høreundersøgelse i Region Syddanmark er mellem 36 og 123 uger lang.

For eksempel skal man vente 121 uger på at komme til på Odense Universitetshospital, OUH. Fynboerne kan dermed først regne med at få høreapparat en gang i år 2020 - det er mere end to års ventetid.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) slår fast, at der skal ske en markant ændring på høreområdet.

Ikke noget nyt

Det er desværre ikke noget nyt, at der er lange ventetider på at få hjælp til at høre af det små apparater.

Faktisk forsøgte regionen sidste år i februar, at afhjælpe situationen ved at afsætte 9,5 millioner kroner til en ny regional høreklinik på Sønderborg Sygehus. Klinikken skulle fungere som aflastning for regionens sygehuse i for eksempel Esbjerg og Odense. Men forbedringerne og dermed også ventetiderne har stadig lange udsigter, og det er der to grunde til.

Det er kun meget få, der rent faktisk har taget imod tilbuddet om at få en tid i Sønderborg, hvis deres eget lokale sygehuse har haft for lange ventetider. Men det er ikke kun patienterne, som klinikken i Sønderborg har svært ved at tiltrække.

Det har nemlig også været svært at få audiologi-assistenter, der laver høreundersøgelserne, til at tage job på klinikken i det sønderjyske.

Der skal gøres noget - igen

Sundhedsudvalgsformanden er bekymret over udviklingen, og han mener, der skal ske noget drastisk:

- Vores initiativ med at oprette en regional høreklinik har desværre ikke den ønskede effekt og kan ikke alene løse ventetidsproblemerne for alle regionens høreklinikker. Vi kan konstatere, at ventetiderne til høreundersøgelser af forskellige årsager ikke falder. Det skal vi naturligvis reagere på, siger han og fortsætter:

- Jeg vil derfor som sundhedsudvalgsformand bede administrationen om at fremlægge en plan for, hvad der skal til for at sænke ventetiderne. Jeg noterer mig, at alle regioner har udfordringer på området, og at der ikke er én let løsning på problemet, men noget skal der gøres.

Poul-Erik Svendsen har bedt om, at handlingsplanen er klar til sundhedsudvalgsmødet den 20. marts 2018.