Loyale og arbejdsomme: Indsatte får en ny chance

Skal én forkert beslutning afgøre resten af ens arbejdsliv?

Det har en række virksomheder onsdag haft mulighed for at tage stilling til, da de besøgte det fynske fængsel Søbysøgård Fængsel ved Nørre Søby.

Det er indlysende, at hvis du har en plettet straffeattest, er det risikabelt, at leve i ledighed. Ole Hessel, direktør, High five

Her fik virksomhederne nemlig mulighed for at se og høre om det arbejde, de indsatte dagligt udfører.

Det var Kriminalforsorgen der stod bag arrangementet sammen med organisationen High five, der arbejder for at hjælpe unge på kanten til at få et arbejde.

Om High five High five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. Samtidig skal High five forsøge at ændre holdningen til straffeattesterne, og etablere et koordineret samarbejde med politiet, kriminalforsorgen, kommunerne, og andre interessenter. Kilde: High five Se mere

Og håbet hos High fives direktør, Ole Hessel, er, at virksomhederne kan bruge nogle af de indsatte som kvalificeret arbejdskraft.

- Hvis vi som samfund skal sørge for, at de unge ikke kommer tilbage til kriminalitet, så bliver vi nød til at skaffe dem et alternativ i form af et arbejde, siger han og fortsætter:

- Derfor er det vigtigt, at virksomhederne åbner døren og tager imod de tidligere straffede, så de kan bryde den onde cirkel og komme ud og lave noget konstruktivt - og tjene nogle penge og betale noget skat, så vi kan komme videre, siger Ole Hessel.

Klare krav

Han forklarer, at High five har nogle utvetydige krav til de tidligere straffede: Motivation, engagement, at de har lagt kriminaliteten bag sig, er stoffrie og har et fast sted at bo.

Udover at støtte de unge hjælper High five også virksomhederne med at få det til at lykkedes.

- Det virksomhederne oplever og siger til os, er at de får nogle unge, som er mere afklaret, og som er mere loyale og arbejdssomme end gennemsnittet, siger Ole Hessel og peger på, at ledighed og kriminalitet hænger sammen.

- Det er indlysende, at hvis du har en plettet straffeattest, er det risikabelt, at leve i ledighed. Så udgangspunktet er, at arbejde er vejen ud af kriminalitet, forklarer han.

Tre vindere

Lykkes det for den unge at skabe et nyt liv, er der tre vindere: De unge tjener penge, virksomhederne får en ansat der kan levere, og samfundet tjener penge på skat og sparer udgifter på offentlig forsørgelse.

Dertil kommer der en ikke uvæsentlig sidegevinst for den tidligere straffede, at der er nogen der rækker hånden frem og giver dem mulighed for at tro på sig selv og skabe et nyt liv for dem selv.

NCC Asfalt har samarbejdet om et forløb for de indsatte på Søbysøgaard. Foto: Henrik Bisgaard

Det kan Ghita Greve fra NCC Asfalt i Odense bekræfte. Hos NCC Asfalt har man nemlig haft glæde af at ansætte unge med kriminel baggrund.

- De andre ansatte er glade for at få en tidligere indsat på holdet, og på den måde kan være med til hjælpe en ung med en ny start på livet, siger Ghita Greve.

- Det er jo mange gange sådan det er: Det er en ny start, siger hun og tilføjer:

- Vi har kun oplevet, at vi har fået loyale og motivererede medarbejdere, som har givet den en skalle.

NCC Asfalt har samarbejdet om et forløb for de indsatte på Søbysøgaard, hvor der er undervist i asfalt lapning, opbygning og betjening af asfaltudlægger.

Assens-firma er klar

High five bringer årligt 370 tidligere kriminelle unge og virksomheder sammen, og i tre af fire tilfælde er matchet vellykket.

Peter Baggerman, direktør hos Boe Therm A/S i Assens, har efter dagens arrangement fået mod på at ansætte en med kriminel baggrund.

- Absolut. Jeg kan ikke se nogen hindring for ikke at ansætte en, hvis de rigtige kompetencer er til stede, de faglige, men ikke mindst de sociale kompetencer, fordi de bliver ansat på lige vilkår med andre i virksomheden. Så der vil blive stillet krav og der er mødestabiliteten en rigtig vigtig faktor, siger Peter Baggerman.

Han kan dog se en ulempe med at ansætte en med en kriminel baggrund.

- Naturligvis tænker man på, at vedkommende kan falde tilbage til kriminalitet, men så er det jo en opgave for High five, at de selvfølgelig sorterer dem fra, som har en stor risiko for at falde tilbage, siger Peter Baggerman.