Valgforsker: Disse borgmestre kan nyde godt af borgmestereffekt

Mærkeligt vælgerlune

Også de borgmestre, som har siddet flere perioder kan have en fordel, men hvor længe det kan blive ved, kan være svært at sige.

- Det er jo det her meget mærkelige vælgerlune, hvor vi nogle gange gerne vil have nogle, der er rutinerede, som kan køre butikken. Og populariteten bliver bare større og større, indtil den pludselig ikke er der mere, for så vil vi have noget nyt blod, og vi ved ikke præcis hvornår det sker, siger Ulrik Kjær.

I Assens, Nordfyn og Nyborg har de siddende borgmestre haft mere end en periode for bordenden. Selvom det særligt er første gang, man stiller op igen, det kan mærkes, er der også gevinst at hente for disse borgmestre.

- Det kræver, at de faktisk fører en fornuftig valgkamp, og at de har været fornuftige borgmestre de seneste fire år, siger han.