Bygning i brand: Gemte på stjålet veteranbil

En brand er brudt ud i en industribygning i Ringe. Sidste uge blev en stjålet, kostbar veteranbil fundet i bygningen.

Klokken 15.16 modtog Beredskab Fyn et opkald om en brand i et industrikvarter i den midtfynske by Ringe.

Brandfolk er lige nu til stede ved bygningen og har kontrol over branden.

Flammerne har fået fat i taget af bygningen, og branden udvikler kraftig røg, der kan ses på lang afstand.

Gemte på stålet veteranbil

Sidste uge var selvsamme bygning også i fokus. Det var her en 350.000 kroner dyr Mercedes 220 SC fra 1961 blev fundet, efter den var blevet stjålet fra Folmer Larsens autoværksted i Langeskov.

Folmer Larsen fandt selv sin dyrebare veteranbil i bygningen efter flere tips. Grunden var omringet af pigtrådshegn, så han kontaktede Fyns Politi.

Politiet tog DNA-prøver fra bilen inden automekanikeren kunne køre hjem i sin veteranbil.

Anonyme kilder fortæller til TV 2/Fyn, at der for få dage siden holdt fem-seks biler i millionklassen på grunden. De fortæller også, at bygningen er lejet ud til personer med tilknytning til bandemiljøet.

