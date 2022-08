Plejecenter åbner eget ishus: Isvafler skal vække beboernes barndomsminder

Og for Gelsted Plejecenter er det netop meningen, at ishuset skal få beboerne til at minde dem om, hvad de lavede tidligere i deres liv, og hvem de var en gang.

- Når man sidder og har lidt svært ved at huske, kommer man måske i tanke om, at man var familiefar og havde børn. Man får en fornemmelse af, hvem er jeg. Det er rigtig vigtigt at vide for, at man trives og har det godt, siger Margit Hougaard, der er aktivitetsmedarbejder på Gelsted Plejecenter.

Udflugter gav utryghed

Og Tove Godfredsen tror på, at en isvaffel sammen med de andre beboere kan få hukommelsen og minderne på gled.

- Når man ikke husker så godt i nuet, kan man måske huske tilbage, hvad der er sket i ens barndom og ungdom, siger hun.

Tidligere har plejecenteret haft beboerne med på udflugt til et ishus i Middelfart. Men det skabte utryghed hos nogle af beboerne. Derfor er det vigtigt for plejecenteret, at de nu har deres eget ishus midt i plejecenterets egen have.

- Hvis man er utryg i de rammer, man er i, daler ens livskvalitet, og man trives ikke. Vi vil gerne skabe nogle rammer, hvor beboerne trives, hvor vi ikke skal ud af huset, men at aktiviteten er i huset, siger Margit Hougaard.

Blandt beboerne er der også tro på, at ishuset vil øge glæden ved at bo på plejecenteret.

- Jamen det gør, at der bliver mere samling på plejecenteret. Vi er mange her i dag, og et ishus kan hjælpe, når vi laver arrangementer. Så jeg synes, at det er en fantastisk god ide, siger Aksel Andersen.

Ishuset på Gelsted Plejecenter er ikke åbent for andre end beboerne. Det er til gengæld andre ishuse, og den bedste is mener fynboerne selv, at man får i Kerteminde.