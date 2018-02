Influenzaen er over os: Det skal du gøre

Flere går til egen læge eller bliver indlagt med influenza end i fem år, men det tyder på, at det er ved at toppe.

I uge syv 2017 var der på landsplan 350 indlagte på sygehuse. I samme uge i 2018 er der omkring 100 flere, viser tal fra Statens Serum Institut.

Det har tidligere været fremme, at sygehusene i Odense og Svendborg har været nødt til at indkalde ekstra personale - blandt andet studerende - og tage ekstra senge i brug.

- Vi ser, at mange går til praktiserende læge, og mange bliver indlagt, og tallene er de højeste i fem år, siger Tyra Grove, overlæge, afsnitsleder og ph.d. ved Statens Serum Institut.

Men der er lys forude:

- Jeg tror vi er ved at se toppen, siger Tyra Grove.

Hun fremhæver også, at den type influenza, der har lagt så mange danskere ned, ikke er så alvorlig.

- Dødeligheden er lavere, end når der er tale om type A influenza, og der er ikke så mange, der ender på intensiv afdeling på sygehusene, siger hun.

Flere forklaringer på epidemien

Der er flere årsager til, at så mange er gået ned med influenza denne gang.

- Der er tale om en influenza-type, type B, somvi ikke har set i flere år. Det betyder, at relativt mange er modtagelige over for den. Hertil kommer, at vaccinen ikke dækker den type, siger overlæge, afsnitsleder og ph.d. ved Statens Serum Institut.

Gode råd

Tyra Grove har følgende gode råd til at undgå spredning af smitten:

Sørg for at vaske hænder ofte.

Hvis du bliver syg, så bliv hjemme. Lad være med at tage på arbejde eller andet, hvor der er andre mennesker.

Send ikke syge børn i børnehave eller skole.

Og bliv så under dynen, indtil du har ruget influenzaen ud.

Fakta om influenza Influenza er en betændelse i luftvejene, der skyldes influenzavirus

Tilstanden viser sig normalt med påvirket almentilstand, feber, tør hoste, hovedpine og muskel- og ledsmerter

Almindelig antibiotika hjælper kun på bakterier og har derfor ingen effekt mod influenzavirus

Vaccine forebygger influenza, men man skal vaccineres hvert efterår

For de allerfleste mennesker er en influenza helt ukompliceret, selv om generne kan være betydelige, mens man er syg

Enkelte risikogrupper, for eksempel patienter med nedsat immunforsvar, hjerte- og lungesyge og ældre, kan få komplikationer i form af andre infektioner. Lungebetændelse forekommer hyppigt, og i disse tilfælde er det meget almindeligt, at man bliver indlagt på sygehus.

Sygdommen optræder ofte i epidemier. Det vil sige, at der på et givet tidspunkt findes et stort antal syge i befolkningen. Sådanne epidemier forekommer stort set hvert år i vintermånederne fra december til marts.

Epidemierne optræder lidt forskelligt fra år til år. Et par gange i løbet af en tiårs periode kan op mod 20 procent af befolkningen være ramt af influenza.

Kilde: sundhed.dk