Oluf kan se frem til mindre støj: Havde ikke drømt om det for bare et år siden

Derfor er han også meget glad oven på præsentationen af den nye infrastrukturplan, som samtlige partier i Folketinget har indgået. Her er der nemlig blandt meget andet sat penge af til støjbekæmpelse ved Nyborg.

- Det er en stor sejr for os overhovedet at komme på kortet over de områder, der er stærkt belastet. For et år eller to siden havde vi nok ikke drømt om, at vi kunne komme så langt, fortæller Oluf Riis Madsen.



Partierne bag Infrastrukturplan 2035, som aftalen hedder, har afsat 161 milliarder kroner til de mange trafikprojekter - heriblandt 11 millioner kroner, som skal bruges på støjbekæmpelse i den østfynske by.

Ifølge Oluf Riis Madsen kan han ikke sidde i sin have på grund af støjen fra motorvejen, og med nyheden om de 11 millioner kroner håber han, at der kommer en ny støjskærm op.

- Der findes jo nye modeller, som kan tage mere støj. Der er en diskussion om, hvorvidt den virker, den der er her. Den er jo altså 25 år gammel, forklarer naboen.