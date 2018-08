Inge har fået nok: - Tal dog pænt til hinanden

Tonen på Facebook er blevet hårdere, og hver syvende kommentar i den offentlige debat er hadefuld. Det vil Inge Larsen og Line Pilgaard Jensen lave om på ved at opfordre til en god tone, når det gælder debatter på de sociale medier.

- Tal dog pænt til hinanden.

Sådan lyder det fra Inge Larsen. Hun er én af de mange, der efter TV 2/Fyn bragte historien om Hibba Yousef Kilane, der følte sig overfuset i en parkeringskælder i Magasin, har kommenteret sagen på Facebook.

Historien har fået folk til tasterne i debatten. Kigger man de mange kommentarer igennem, skal man ikke lede længe efter stødende tilkendegivelser fra forskellige Facebook-brugere.

Kommentarer som “dit ansigt provokerer mig” og “flyt et sted hen, hvor det er almindeligt at se dum ud” er eksempler på den tone, som nogle brugere anvender i debatten.

Èn af de stødende kommentarer, der er at finde på Facebook, er blandt andet denne.

Og netop på grund af den hårde tone, har 59-årig Inge Larsen opfordret folk til at skrive pænt til hinanden. Hun sidder på sin terrasse i sit hjem i Odense og scroller igennem den lange tråd af korte og lange kommentarer fra forskellige Facebook-brugere.

- Det er, som om det er gratis at sætte sig bag skærmen og skrive hvad man vil. Det er ikke fair overfor nogen, fortæller hun.

Ikke den eneste, der er træt af tonen

Og Inge Larsen er ikke den eneste, der opfordrer til en god tone, når man debatterer på de sociale medier.

23-årig Line Pilgaard Jensen er enig, og hun har også selv kommenteret følgende i tråden: “Man bør lægge fokus på, at lige meget hvem vi er, ser ud, tror på osv. skal vi respektere, acceptere og tale pænt til hinanden. Især folk vi ej kender."

TV 2/Fyn har kontaktet nogle af dem, der har skrevet kommentarer med en hård tone.

En af dem er Dorthe Guldfeldt med den korte kommentar “idiot”. Hun skriver en hård kommentar, hvis hun kan se, at hun ikke er den eneste, der har den holdning.

Men hun mener ikke, at kommentaren er med til at skabe en hård tone på de sociale medier.

- Hvis jeg kan se på deres profil, at de er DF’ere, eller det der er værre, så gider jeg ikke spilde min tid på at tale pænt til dem, fortæller hun til TV 2/Fyn.

Mange hadefulde kommentarer

Tilfældet med de hadefulde kommentarer til historien om Hibba Yousef Kilane er ikke enestående.

Det står klart i en rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der viser, at hver syvende kommentar i den offentlige debat er hadefuld. Rapporten viser også, at de hadefulde ytringer hyppigst forekommer i nyhedsopslag om emner som religion og tro, flygtninge, ligestilling, politik og integration.

Det kan være et demokratisk problem, at det afskrækker nogle fra at deltage i debatten. En sund demokratisk debat har brug for en mangfoldighed af stemmer Lumi Zuleta, Institut for Menneskerettigheder

Lumi Zuleta fra Institut for Menneskerettigheder har været med til at skrive rapporten og fortæller, at det kan have en afskrækkende effekt på den måde, at mange helt afholder sig fra at deltage i debatter grundet den hårde tone.

- Det kan være et demokratisk problem, at det afskrækker nogle fra at deltage i debatten. En sund demokratisk debat har brug for en mangfoldighed af stemmer, fortæller hun til TV 2/Fyn.

Tilbage ved havebordet på Inge Larsens terrasse bliver der snakket om, at det er vigtigt med diskussioner og debatter på internettet, men at man skal passe på, hvad man skriver.

- Jeg kan da også komme op i det røde felt og tænke, at det her er for galt. Men jeg skriver ikke, at du er et dumt svin, at du er grim og du skal tage at rejse hjem. Det kunne jeg ikke drømme om, siger Inge Larsen til TV 2/Fyn.

