Inge har lige droppet diesel: Alle skulle prøve at køre på el

Få dage før jul kunne Inge Priisholm fra Ringe for første gang - og for den nette sum af 300.000 kroner - kalde sig elbil-ejer.

- Jeg var ikke i tvivl, da jeg prøvede den. At det var noget, jeg kunne tænke mig. Og manden blev også hurtigt glad for den, siger Inge Prisholm.

Så nu står der en spritny Nissan Leaf hjemme i garagen på Midtfyn. Den er tilsluttet et ladeapparat, som Inge Prisholm fik med, da hun købte bilen.

For et ladeabonnement til 60 kroner om måneden må hun lade så meget hun vil. Og det gælder både hendes ladestander hjemme og på alle ladefirmaets standere rundt om i landet.

- Og det kan jeg jo ikke købe meget benzin eller diesel for jo, siger Inge Priisholm.

Men Inge Prisholm er som elbilejer stadig en sjældenhed her på Fyn. En særkørsel for Danmarks Statistik viser, at der kun er 647 elbiler her på Fyn. Således udgør elbilerne blot 0,3 procent af Fyns samlede bilpark.

Inge Priisholm betalte 300.000 kroner for sin elbil. Det længste, hun har prøvet at køre på en enkelt opladning er 240 kilometer. Som regel lader hun bare bilen op hjemme i garagen, hvor hun har fået installeret en ladeboks.

Elbil? Nejtak!

Vi mødte fire fynboer, der var ved at tanke deres bil ved motorvejen i Ringe. For dem var barrieren ikke prisen, men elbilernes rækkevidde.

Fokus på elbiler Elbiler reducerer drivhusgasudledningen. Men der findes stadig forsvindende få elbiler på Fyn.

TV 2/Fyn undersøger elbilens muligheder og barrierer på Fyn.

- Rækkevidde og opladetid. Det er stadig ikke godt nok til, at jeg ville købe en elbil, lød det fra Niels Henrik Pedersen, automatiktekniker, Ringe.

Samme melding havde Anders Højgaard Nielsen, der til daglig er sælger hos Scanpipe i Odense:

- Før batterierne bliver større på de elbiler, vil det ikke have nogen interesse.

Heidi Bendtzon fra Odense ville mangle motor-lyden:

- Jeg kan altså ikke lide, når man ikke kan høre motoren, så, nej.

Louise Hansen fra Steenstrup var ligeglad med lyden, men bange for at løbe tør for strøm:

- Det hjælper ikke noget, jeg kommer halvejs, og så fortæller den mig, at "nu kan du faktisk ikke køre længere."

240 km på en opladning

For Inge Priisholm betyder den kortere rækkevidde imidlertid ikke noget. Sønnerne bor i henholdsvis Varde og Frederikssund. Varde har de ikke været i endnu. Men Frederikssund gik fint.

- Det var en dag, hvor jeg havde været i Svendborg dagen før. Jeg havde kørt 130 på motorvejen, så derfor mente kørecomputeren ikke, vi kunne nå til Frederikssund på en opladning. Derfor valgte vi at holde ind i Slagelse for lige at lade i ti minutter. Men da vi kørte hjem havde vi kørt så pænt, at computeren sagtens mente, vi kunne nå hjem. Så der tog vi hele turen uden at lade.

Hvor langt har du prøvet at køre i den?

- Jeg har prøvet at køre 240 kilometer på en opladning. Det er det højeste indtil videre. Men i dagligdagen, hvor vi bare kører her på Fyn, er det sjældent, vi er udfordrede af rækkevidden.

Selv når turen kræver en opladning, er det ikke noget, der piner Inge Priisholm.

- Jeg vil som regel gerne have en pause, hvis jeg kører en længere tur. Så gør det ikke noget bare lige at køre ind til en hurtiglader og holde der 10-12 minutter. Tit står laderne et sted, hvor der måske er et storcenter. Så kan man jo gå derind, mens man venter.

Mål: En million elbiler

Men fynboernes ulyst til elbiler er altså dårligt nyt for klimaet.

Ifølge klimarådet står transportsektoren for 25 procent af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Den udledning kan elbiler reducere. Såfremt altså, at de kører på grøn strøm.

En ny elbil udleder ifølge klimarådets beregninger cirka halvt så meget CO2 som en moderne fossilt drevet bil. I det regnestykke er medtaget brug af bilen og den udledning afdrivhusgasser, der sker i produktionen af bilerne.

Derfor har regeringen et mål om en million elbiler på de danske landeveje inden 2030.

Inge opfordrer: Prøv den

Men er det ikke dyrere at have en elbil? Den er jo dyr i indkøb, er den ikke?

- Nej, fordi den er jo afgift fritaget, så der er ikke så stor forskel længere, siger Inge Prisholm.

Eneste minus for den nye elbilejer er trækkrogen. Hun har krog på sin elbil, men den må kun laste 40 kilo. Den er altså kun beregnet til en cykel eller en bagageboks.

Alligevel tøver Inge Priisholm ikke med at anbefale andre at køre på el. Så til skeptikerne har hun ét budskab:

- Jeg synes, de skulle tage og booke en prøvetur. Så kan de jo se, om de bliver lige så solgt, som jeg var.