Ingen aftale: Usikkerhed om Fremtidens Forstad

Borgmester i Faaborg-Midtfyns kommune Hans Stavnsager (S) har tidligere kaldt stedet for "en perle". Men nu er er projekt Fremtidens Forstad i Årslev Syd kommet i problemer. Det fremgår af en pressemeddelse.

Fremtidens Forstad 1.200 nye borgere skal flytte til Årslev/Sdr. Nærå inden 2030.

Den gamle skofabrik Polymeren bliver efter planen en del af byændringen.

Kommunalbestyrelsen har i indeværende budgetår afsat 5,9 millioner kroner.

Det er ikke lykkedes kommunen at underskrive en aftale med en ejendomsudvikler omkring den nye bydel. Dermed står Faaborg-Midtfyns kommune helt uden en aftale for den kommende bydel.

- Vi er ærgerlige over, at vores dialog med udvikleren ikke er mundet ud i en aftale, siger borgmester Hans Stavnsager om udfaldet af forhandlingerne.

Han begrunder resultaterne af forhandlingerne med, at ejendomsudviklerens visioner ikke harmonerede med kommunens.

- Faaborg-Midtfyns Kommune vil ikke slække på kravene om, at boligerne skal være bæredygtige, fællesskabsorienterede og i tæt relation til Årslevs centrum, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Ingen almindelige parcelhuse

Visionen for det nye kvarter i Årslev er klar: Det skal ikke være almindelige parcelhuse.

Området, som er blevet omdømt til Skovly, skal ifølge kommunen være bestående af huse, der er bæredygtige og med fokus på fællesskab.

- Nu vil vi arbejde videre med projektet, og det er stadig planen, at der skal være plads til bæredygtigt og fællesskabsbåret byggeri i Årslev. Men om det bliver i samme område, vil tiden vise, lyder det fra kommunens borgmester.

Selvom kommunen ikke har landet en aftale med ejendomsudvikleren har kommunen stadig planer for Årslev. 6. november offentligøres vinderne af en konkurrence for en anden bydel i den midt-fynske by.