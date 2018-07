Ingen akutlægehelikopter på Fyn: Region retter hård kritik mod regeringen

Akutlægehelikopteren bliver i Billund, selvom Danske Regioner har forslået at rykke den til Assens. Regeringens beslutning kritiseres af Region Syddanmark, der mener, at valget ikke sikrer den bedste hjælp til flest danskere.

Danmark er blevet udstyret med en ekstra akutlægehelikopter, så i alt fire flyvende ambulancer kan rykke ud på tværs af landet. Alligevel bliver Billund-helikopteren i Billund, mens den fjerde får base i Saltum i Nordjylland.

Danske Regioner havde ellers foreslået at flytte helikopteren fra Billund til Assens, men det ønske har regeringen og Dansk Folkeparti ikke imødekommet.

Det bliver kritiseret af Region Syddanmarks formand, Stephanie Lose (V).

Læs også Akutlæge-helikopter flyttes ikke til Assens

- Hvis regeringen og Dansk Folkeparti havde lyttet til regionernes faglige anbefaling til helikopterens placering, havde ti gange så mange borgere kunnet få hjælp fra helikopteren inden for 20 minutters flyvetid.

- Det undrer mig, at regeringen og Dansk Folkeparti ikke fokuserer skarpere på at sikre den bedste hjælp til flest mulige danskere, siger Stephanie Lose.

Aftale mellem regeringen og DF

I maj anbefalede Danske Regioner at placere den nye, fjerde akutlægehelikopter i Jammerbugt Kommune nær Brovst. Samtidig skulle der rykkes rundt på de nuværende. Mens Billund-helikopteren skulle til Assens, ville Danske Regioner flytte Skive-helikopteren til Herning.

Ringsted-helikopteren skulle forblive i Ringsted.

Ingen af de ting er blevet tilgodeset i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

- Når der nu kommer en fjerde helikopter, har jeg svært ved at forstå, at man ikke også vælger at rykke rundt på de to eksisterende jyske helikopterbaser, så helikopterne dækker hele Danmark mere effektivt. Det handler om at få mest mulig sundhed for skatteborgernes penge og at sikre lige adgang til sundhed, uanset hvor i landet du bor, siger Stephanie Lose.

Ifølge Region Syddanmark vil helikopterbaserne i Saltum og Skive dække 282.000 borgere, mens Billund og Ringsted dækker cirka en million borgere.

- Det kunne godt være fordelt bedre, mener Stephanie Lose.

Læs også Ny akutlægehelikopter i Nordjylland vil gavne Fyn