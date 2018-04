Ingen aprilsnar: En påskemorgen fyldt med sne

Det er ikke en aprilsnar - størstedelen af Fyn er dækket af sne påskemorgen.

Hvis man kigger på kalenderen så er det for længst blevet forår, men det er som om vejret ikke rigtig har forstået det endnu.

Påskemorgen vågner mange fynboer op til en masse sne. De fleste vil muligvis ønske, at det er en aprilsnar - men det er det desværre ikke. Og det er ikke kun på Fyn, at det sner. Faktisk sner det i hele Danmark her til morgen.

Der er meldinger om op til 20 centimeter sne de steder, hvor der er kommet mest, og flere steder ligger der omkring 10 centimeter.

Mest sne er der kommet på det østlige Fyn. Her er der meldinger om 20 centimeter sne og lokalt over 25 centimeter i Kværndrup.

Det skriver TV 2 Vejret.

Selvom det sner på hele Fyn, så er der faktisk ikke tale om voldsomme frysegrader. Påskemorgen ligger temperaturerne på omkring frysepunktet. I løbet af dagen vil der komme lidt sol hist og her, og temperaturerne stiger til mellem to og fem graders varme.

Nedbøren falder fra en front, som strækker sig fra et lavtryk over Polen og op over Østersøen.

På nordsiden af fronten strømmer ret kold luft hen over Danmark, og det betyder, at nedbøren primært falder som slud og sne over land her til morgen.

Påskemorgens vinterlige nedbør er det sidste i denne omgang ifølge TV 2 Vejrets prognoser. Det kan meget vel være vinterens sidste indslag, for mildere vejr ser nu ud til langsomt at være på vej mod Danmark.

