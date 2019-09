Politi: Ingen bombe fundet på fynsk gymnasium 

Det meste af dagen har politiets bombehunde finkæmmet Odense Tekniske Gymnasium, efter at skolen tidligt mandag morgen modtog en bombetrussel, men nu fastslår Fyns Politi, at der ikke er fundet noget mistænkeligt på skolen.

Læs også Bombetrussel i Odense: Politi afspærrer større område omkring skole

Siden det fynske gymnasium modtog bombetruslen på mail klokken 04.39 mandag morgen, har Fyns Politi og politiets bombehunde undersøgt området, som var afspærret frem til klokken 13.30.

Efterforsker mail

Men der er ikke fundet noget mistænkeligt, oplyser Fyns Politi.

- Undersøgelserne er nu afsluttet uden at der er fundet nogen former for sprængstoffer på skolen, skriver Fyns Politi.

Politiets efterforskere arbejder nu på at finde ud af, hvem der har sendt mailen med bombetruslen til skolen.