Ingen Lalandia: Far tager datter med på 45 dages vildmarkstur

Erik B. Jørgensen tager sin datter Karen på ni år med på 45 dages vildmarkstur rundt i Danmark for at lære hende om landet og styrke båndet mellem dem.

Den røde kajak nærmer sig hurtigt kysten øst for Faaborg. Det eneste man kna se omkring sig er mørkeblådt hav, knastørre kornmarker, strålende sol og ingen mennesker, så langt øjet rækker.

I kajakken sidder Erik B. Jørgensen og hans datter Karen Sørensen. For 21 dage siden startede de deres vildmarksreje rundt i Danmark. I alt skal de være væk i 45 dage, hvor de vil rejse landet rundt på gåben, på cykel, i kajak og en gang imellem med offentlig transport.

- Det, det går ud på for mig, det er at ude og have noget kvalitetstid med min datter, men også at vise hende vores land. Vi skal ud at møde de store dyr og møde noget historie og så lave nogle forskellige etaper, fortæller Erik B. Jørgensen, da han er kommet op af sin kajak.

Eventyr i baghaven

Erik B. Jørgensen begynder at pakke kajakken ud og bygge den lejr, de skal sove i i nat. Han er tidligere jægersoldat og har været med i Slædepatruljen Sirius, så en lille lejrplads i solkskin på Østfyn er ingen sag.

Karen var kun tre år første gang, hendes far tog hende med på vildmarksrejse. Dengang foregik turen i kano i det nordlige Finland. Anden tur gik til Nordsverige, og i år er det Danmark, der danner kulissen for eventyr nummer tre.

- Vi har jo en fantastisk natur, og vi har også en natur, som vi glemmer lidt. Jeg har et motto, der hedder: Eventyret starter i din baghave. Og jeg kunne godt tænke mig at vise hende vores land, og også vise hende, at vi har nogle store dyr, så vi ikke bliver fremmede for vores dyr og vores natur, forklarer Erik B. Jørgensen.

Sjovt, men internet mangler

Imens hendes far pakker ud og sætter alt på sin rette plads, leger Karen Sørensen i vandkanten eller tegner med sten i sandet. Selvom det godt kan være hårdt at mangle den luksus, hun har hjemme, er hun glad for at være med sin far på tur.

- Jeg synes, det er meget sjovt, og man ser en masse dyr, og man bader næsten hver dag, fortæller hun. Alligevel er der nogle ting, som godt kan være hårde, mener hun:

- Det er ikke altid, man har net på telefonen, man sidder ikke i en sofa, og når man skal sove om natten, og det er varmt, har man ikke en dyne, man bare kan tage af.

Nu bliver det hverdag

Far og datter startede deres tur den 17. juni med deres første etape, hvor de vandrede i Vestjylland. Derefter cyklede de i Sønderjylland. Nu er de nået til tredje etape, hvor de sejler i kajak rundt i det sydfynske øhav, og så skal de slutte af med at vandre på Bornholm.

Erik B. Jørgensen fortæller, at der nu er ved at gå hverdag i turen - og det er dér, hans yndlingsdel af turen starter.

- Nu har vi været igang så længe, så det bliver den nye virkelighed, og der kommer man ekstra tæt på hinanden og har tid til at hygge med det hele. De sidste 15 dage kommer vi rigtig tæt på hinanden, for nu er der ikke mere, der skal ordnes, siger han.

Og ud over at vise sin datter landet, så er det netop dét at komme tæt på hinanden, der er afgørende for deres ture i vildmarken.

- Der sker noget, når man er på tur sammen og alene. Det er en måde, vi kommer tæt på hinanden som datter og far, og vi får en fælles referenceramme. Det har været en god måde for mig at lære at blive far på at være herude, fordi det et sted, hvor jeg har ro på og kan give hende noget unikt, forklarer han.