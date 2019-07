Ingen ledige elektrikere i fem fynske kommuner

Der bør være gode muligheder for en seriøs lønforhandling med mester, hvis man er elektriker på Fyn.

Fem fynske kommuner har ikke en eneste ledig elektriker. Det er Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Ærø og Langeland.

Det er ikke meget bedre i Kerteminde og på Nordfyn, hvor der hvert sted er to ledige elektrikere tilmeldt a-kassen.

Det fremgår af de ledighedstal, der blev offentliggjort lige op til sommerferien.

I Odense og Svendborg er der seks ledige elektrikere i hver kommune.

Sammenlagt er ledigheden for elektrikere på 1 procent - den laveste på Fyn, og lavere end elektrikerledigheden i Region Syddanmark og hele landet, hvor der i maj var en ledighed på 1,2 og 1,4 procent.

Og kikker man i krystalkuglen, hvad Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gjort for det fynske område, så er der ikke udsigt til bedring.

Tværtimod forventes ledigheden på Fyn at falde med 13,7 procent frem til 2021.

Alene inden for byggefagene, hvor der selvfølgelig er andre faggrupper end elektrikere blandt andre bygningsarbejdere, forventes ledigheden at falde med over 22 procent til 70 fuldtidsledige på Fyn.

Ledigheden j maj på Fyn var størst inden for kontor- og handel (4,7 procent) og akademikere (4,5 procent).