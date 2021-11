Klimapolitik kan afgøre, hvor hver tredje vælger sætter sit kryds: - men på Fyn daler antallet af vindmøller

De massive protester har dog ikke fået borgmester Bo Hansen til at bøje sig. Stemmer man på ham 16. november, stemmer man på opførelsen af de tre vindmøller.

- Jeg er ikke i tvivl om, at min beslutning om at gå med på det her vindmølleprojekt vil koste stemmer. Det er ikke nogen vindersag, siger Bo Hansen til Mandag Morgen.

"Ikke i min baghave"

At borgere opponerer mod noget, de i bund og grund går ind for, er ikke et nyt fænomen.

Tværtimod har det dets helt egen betegnelse: 'Not In My Back Yard' (Ikke i min baghave, red.)

Men selvom det altså kun er en relativt lille gruppe borgere i Svendborg, der vil få udsigt til vindmøllerne, viser den nye forskning beskrevet i Mandag Morgen altså, at vælgerne gennemsnitligt er 3,5 procentpoint mindre tilbøjelige til at sætte kryds ved det siddende borgmesterparti, hvis der for nylig er blevet opført en vindmølle i kommunen.

Og i netop Svendborg gør de berørte borgere da også sit for at påvirke, hvem stemmerne stiles til.

På Facebook har Foreningen mod megavindmøller ved Broholm og omegn for nylig delt et opslag, hvor de efterlyser økonomiske bidrag til en oplysningskampagne om vindmøllerne påvirkning af natur, helbred og kulturarv:

- Målet er, at du ved, hvad dit kryds til kommunevalget betyder, skriver foreningen på Facebook.

Foreningen vil frem mod valget uddele flyers med fakta om vindmølleprojektet til samtlige husstande i kommunen, oplyser stifter Gitte Knudsen til TV 2 Fyn.

Det konkrete vindmølleprojekt ved Broholm er i skrivende stund sat på pause, da man har opdaget, at en rød glente har bygget rede for tæt på. En del af sagen må derfor gå om, hvilket forventes at tage flere måneder.