Ingen sne i sigte – men mulighed for solskin anden juledag

Julevejret har været en grå og lidt kedelig omgang – i hvert fald hvis man havde sat næsen op efter frostvejr og hvid jul.

Flere steder på Fyn har der første juledag været huller i det ellers til tider ret massive skydække, hvilket har givet lidt sol til en tur ud i den friske juleluft.

Anden juledag byder på en nogenlunde gengivelse med mildt og roligt vejr på Fyn.

- Men inden skyerne rigtig lukker til i løbet af eftermiddagen, så kan vi altså få en morgen og formiddag, hvor der er chance for lidt huller i skydækket og måske også lidt solskin, og så bliver det overskyet i løbet af eftermiddagen, siger TV 2 Vejrets Peter Tanev.

Lørdagsregn

Denne vejrtype holder ved både torsdag og fredag, der altså kommer til at byde på vekslende skydække og syv-otte graders varme om dagen, mens nattetemperaturen falder til fire-seks graders varme.

Lørdag svinger et frontsystem forbi Fyn med både blæst og regnbyger, inden der søndag umiddelbart bliver bedre mulighed for solskin.

- Der er bedre chance for solskin og tørvejr, og så er der mulighed for, at vi om natten igen kan få temperaturer ned omkring frysepunktet, siger Peter Tanev.

