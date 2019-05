Udbød lægepraksisser i Vollsmose: Ingen søgte dem

Vollsmose mangler en praktiserende læge, men ingen har valgt at søge de to ydernumre, Region Syddanmark har udbudt i området.

Til gengæld har 13 læger budt på de øvrige fire ledige lægepraksisser i resten af Odense.

Læs også Vollsmose og Nyborg får millioner til læge- og sundhedshuse

Det ærgrer formanden for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren (V).

- At der kommer mange bud i Odense overrasker mig ikke, men 13 bud i Odense generelt og 0 i bydelen Vollsmose viser meget klart, at lægedækning ikke kun er et spørgsmål om pris på en praksis, men i høj grad et spørgsmål om, at de nyuddannede læger efterspørger gode kolleger og attraktive rammer, både fagligt og fysisk, siger formanden i en pressemeddelelse på regionens hjemmeside.

Millioner til ny lægeklinik

Tidligere i maj forærede regeringen og Dansk Folkeparti 3,6 millioner kroner til en ny lægeklinik i Vollsmose, men det har åbenbart ikke være nok til at tiltrække en praktiserende læge.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er ærgerligt, at der er nogle områder, hvor vi ikke har fået bud på de ledige ydernumre. Men vi har mange gode initiativer i gang rundt omkring, der på hver sin måde understøtter arbejdet med at tiltrække læger, så jeg er fortrøstningsfuld, siger Bo Libergren.

Læs også Vollsmose har været uden læge i 15 år - det skal laves om nu

I den sammenhæng understreger han, at Region Syddanmark er den af landets fem regioner, der samlet set har den bedste lægedækning.

16 læger har søgt 12 ydernumre

Region Syddanmark har sat syv lægepraksisser på Fyn til salg i forbindelse med udbuddet. I alt blev 12 ydernumre i hele regionen sat til salg.

Her vil lægerne arbejde • Odense: 4 ydernumre til salg, 13 bud

• Esbjerg: 1 ydernummer til salg, 1 bud

• Holsted: 1 ydernummer til salg, 1 bud

• Vejen: 1 ydernummer til salg, 1 bud

• Kolding: 2 ydernumre til salg, 0 bud

• Vollsmose: 2 ydernumre til salg, 0 bud

• Nyborg: 1 ydernummer til salg, 0 bud

Fire af dem ligger i Odense, to i Vollsmose og en enkelt i Nyborg.

16 læger har søgt de samlede 12 lægepraksisser - 13 af dem vil arbejde i Odense, mens ingen har ønsket at tage patienter i hverken Vollsmose eller Nyborg.

Den 11. juni beslutter Udvalget for det nære sundhedsvæsen, hvilke læger der får tilbudt en lægepraksis.