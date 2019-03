Ingen støttemillioner til HF & VUC Langeland

Rektor på HF & VUC Fyn, Stig Holmelund Jarbøl, var fredag på besøg i Undervisningsministeriet for at drøfte muligheden for at søge om hjælp fra en ny millionpulje, som ministeriet har oprettet for nødlidende VUC'er.

Men i forhold til VUC's afdeling i Rudkøbing var det ikke gode nyheder, han fik med hjem. Det er nemlig ikke muligt for HF & VUC at søge de nye puljepenge til afdelingen i Rudkøbing.

- Da vi kun har 25 tilmeldte kursister til næste år, lever vi ikke op til ministeriets kriterier for bæredygtighed, forklarer han.

Undervisningsministeriet har tidligere meldt ud, at et VUC-center skal have mellem 75 og 80 årskursister for at være økonomisk bæredygtigt.

- Jeg tager ministeriets udmelding til efterretning, og jeg vil fortælle, hvad jeg har fået at vide til min bestyrelse, der holder møde på mandag, siger han til TV 2/Fyn.

Udover at afdelingen på Langeland ikke har nok tilmeldte elever, spiller det også ind, at det er en underafdeling af HF & VUC Fyn. For at kunne søge penge i Undervisningsministeriets pulje, kræver det nemlig også, at den overordnede institution er nødlidende.

S: Ikke sikker på at VUC er den bedste løsning

Trine Bramsen (S) er VUC-ordfører for Socialdemokratiet. Hun har tidligere kaldt den en katastrofe, at HF & VUC Langeland står til lukning. Alligevel er det ikke sikkert, at man på Langeland skal se frem til en håndsrækning, hvis der kommer en rød regering efter folketingsvalget.

- Vi vil finde en løsning for VUC på Langeland. Jeg er ikke sikker på, at det med at holde et VUC kørende, når der ikke er elever nok, er den bedste løsning, siger hun.

Hun mener dog, der er andre muligheder end et decideret VUC.

- Det, vi tænker, når det handler om Langeland, er, at man for eksempel laver et kontor, hvor også andre uddannelser kan komme til Langeland, så man fortsat kan få uddannelse når man bor på Langeland, hvor det så er uddannelserne, der kommer til de unge. Det er en bedre model for Langeland.

