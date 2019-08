Velfærdsdebatten, der forsvandt: Ingen vil påtage sig ansvaret

Odense Kommune har stadig ikke givet nogen præcis forklaring på, hvordan det kunne ske, at et opslag på kommunens Facebook-side sent søndag aften kunne forsvinde ud i den blå luft.

Borgmesterforvaltningen er i gang med at udarbejde en redegørelse over forløbet til byrådet, og det er i skrivende stund uvist, om den vil kaste nyt lys over mysteriet.

Kommunen vil stadig ikke påtage sig ansvaret for sletningen og fastholder i dag torsdag på sin egen Facebook-side, at opslaget "...formentlig er fjernet af Facebook". Opslaget blev lagt op mandag over middag.

Men Facebook vil ikke påtage sig ansvaret for, at opslaget pludselig forsvandt.

- Vi har ikke fjernet noget. Men det betyder ikke, at nogen taler usandt. Det kan sagtes være, at der bare er sket en fejl, og nogen har fjernet noget ved et uheld, skriver Facebooks danske pressechef Peter Andreas Münster i en kommentar til TV 2/Fyn onsdag aften.

Debat - pist væk

Det forsvundne opslag med borgerkommentarerne var en del af den velfærdsdebat, som borgmester Peter Rahbæk Juel og byrådet har sat i gang for at få borgernes input til, hvordan kommunen kan sikre fremtidens velfærd. Debatten var livlig det meste af søndagen, men sent søndag aften var den pist væk.

Hvis Odense Kommune har et ønske om at komme sagen til bunds, bør de rette henvendelse til Facebook Kaare Sørensen, digital udviklingsredaktør, TV 2

I følge den konservative byrådspolitiker Tommy Hummelmose var der mange negative reaktioner på opslaget.

Han havde selv været inde og bidrage til debatten med en meget kritisk kommentar, fordi opslaget efter hans mening gik ud over de almindelige regler for neutrale embedsmænds ageren ved at have stærke socialdemokratiske undertoner.

- Jeg reagerede på opslaget, fordi embedsværket lagde op til en afstemning om højere eller lavere skat. Hvis man synes godt om skattestigninger, kunne man trykke på en glad smiley. Hvis ikke, man synes godt om skattestigninger, kunne man trykke på en fnysende og vred smiley, sagde Tommy Hummelmose til TV 2/Fyn mandag.

Digital udviklingsredaktør: Spørg Facebook

Digital udviklingsredaktør ved TV 2, Kaare Sørensen, har i flere år beskæftiget sig med blandt andet Facebook.

Han mener, at Odense Kommune bør rette henvendelse til Facebook for at komme til bunds i sagen.

- Det er overvejende sandsynligt, at Facebook har en log (liste, red.) over, hvornår opslaget er slettet og af hvem, forklarer han.

Kaare Sørensen siger, at Odense Kommune ikke selv kan finde frem til oplysningerne via kommunens aktivitetslog.

- Aktivitetsloggen på Facebook er ikke det, man forventer. Det er en logbog over de elementer, der er offentlige på Facebook-siden. Hvis du sletter et element, så forsvinder det fra aktivitetsloggen, siger han.

Med andre ord kan kommunen kun blive klogere på de opslag, som ligger på kommunens Facebook-side.

- Hvis Odense Kommune har et ønske om at komme sagen til bunds, bør de rette henvendelse til Facebook, understreger Kaare Sørensen.

Facebook: Nej, beklager

TV 2/Fyn skrev onsdag aften til pressechef Peter Andreas Münster og spurgte, om Facebook vil hjælpe Odense Kommune, hvis borgmesterforvaltningen retter henvendelse med ønske om at få oplyst tidspunkt og fra hvilken lokation sletningen har fundet sted.

Torsdag formiddag lyder det kortfattede svar fra pressechefen:

- Nej, beklager