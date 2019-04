Verdensnyhed fra Fyn: Intelligent mobil robot skaber nye arbejdspladser

MiR1000 hedder den og er verdens første mobile robot, som kan løfte 1000 kilo og samtidigt har optimeret navigation med kunstig intelligens.

Vi undgår nu, at robotterne udfører lidt den samme dans, som vi mennesker kan komme til Hans-Jacob Madsen, logistikchef, Sygehus Sønderjylland

Robotten er produceret og udviklet i Odense af Mobile Industrial Robots, som har lanceret den på markedet mandag på den internationale robotmesse Automate 19 i Chicago.

Ligesom MiR500 er den i pallestørrelse, og det har vist sig at være en massiv sællert. Det betød at virksomheden tidlgere end planlagt har udvidet produktionsarealet i Odense. Den nye opfindelsen ventes at øge volumen i produktionen markant.

- Vi er 150 ansatte nu. Og ja, vi skal nok bestille mindst 200 flysæder til Italienturen for hele medarbejderstaben i maj, siger direktør Thomas Visti.

Da MiR1000 kan transportere et ton ad gangen, åbner det langt flere muligheder for at automatisere intern transport, der i dag foregår manuelt med trucks, stablere og transportbånd.

Bil - fly- og maskinindustrien foruden logistikbranchen bruger robotterne fra den fynske robotproducent.

Robot med kunstig intelligens

Den nye robot kan navigere smidigere med en kombination af eksterne kameraer og kunstig intelligens.

- Det er helt unikt. Vi er har som de første i verden optimeret navigation med en stærk kombination af eksterne kameraer og kunstig intelligens i softwaren, siger Thomas Visti

Det betyder, at de mobile robotter nu kan forudse forhindringer langt forude ved hjælp af kameraerne, der placeres strategisk og fungerer som et ekstra sæt sensorer på robotten.

Læs også Robotbaby indtager USA: - De skal have en øjenåbner

De klogere og mere smidige nye robotter åbner flere muligheder for at industrierne kan automatisere deres interne transport. Det kan gøre leveringstiden kortere og produkterne friskere indenfor for eksempel fødevareproduktion eller medicinal- og andre industrier.

Markedet for palletransport og transport af andre store emner er ifølge Thomas Visti kolossalt stort, også på Fyn.

- Hver dag kører ansatte mange kilometer for at transportere varer og emner fra afdeling til afdeling i en produktionsvirksomhed eller et hospital. Der er et kæmpe potentiale i at frigøre tid og energi til andre og mere værdiskabende eller interessante opgaver, siger han til TV 2/Fyn.

Sygehus Sønderjylland har de seneste måneder afprøvet den optimerede navigation i kombination med andre typer køretøjer og robotter.

- Med AI-navigationen har MiR effektivt løst de udfordringer, vi tidligere havde, når mobile robotter af forskellige fabrikater mødte hinanden i en smal gang eller døråbning. Vi undgår nu, at robotterne udfører lidt den samme dans, som vi mennesker kan komme til, hvis begge parter høfligt holder tilbage for den anden, mener logistikchef Hans-Jacob Madsen fra Sygehus Sønderjylland.

Startup-virksomheden Roeq har samtidigt lanceret et nyt tilbehør til MiR1000, nemlig en rullebane TR1000 Top Roller. Den monteres på toppen af den nye mobile robot og automatiserer læsning og aflæsning af robotterne.

Flere arbejdsplader breder sig

Når Mir1000 skaber flere arbejdspladser, breder det sig til andre fynske virksomheder. Det gælder blandt andet i Vissenbjerg, hvor virksomheden Roeq ligger.

Startup-virksomheden fremstiller tilbehør til MiR's robotter og har netop også lanceret et nyt rullebånd til montering på toppen af den nye robot. Det kan gøre læsning og aflæsning automatisk og

Roeq solgte de første produkter i starten af 2018 og på bare to år er de vokset fra en til nu ti fuldsansatte i Vissenbjerg. Alle underleverandører er lokale og virksomheden leder lige nu efter flere medarbejdere til produktionen.

Læs også Direktør-farvel koster Svendborg 2,4 millioner kroner