International pris overrakt til TV 2/Fyn

TV 2/Fyn fik torsdag aften overrakt en international pris for projektet Et sundere Fyn ved et stort show i Leeuwarden i Holland.

Prisen blev overrakt ved den årlige konference for den internationale organisation Circom, der er en sammenslutning af regionale tv-stationer i hele Europa.

TV 2/Fyn vandt hovedprisen i kategorien "Nyheder for alle" for projektet Et Sundere Fyn, der inddrager borgerne i sundhedsforskningen. Projektet er et samarbejde mellem OUH, SDU og TV 2/Fyn, og går ud på at lade fynboerne bestemme, hvilket forskningsprojekt, der skal have en million kroner til forskning.

I 2017 stemte mere end 12.000 fynboer, og vinderen af forskningsmillionen blev et projekt om hjertestartere. Projektet er netop blevet gennemført for anden gang, og vinderen i år blev et projekt, der forsker i stofskifte-sygdomme.

Fantastisk eksempel på inkluderende tv

Kategorien "Nyheder for alle" hædrer tv-produktioner, som er inkluderende og skaber dialog og interaktivitet med sit publikum.

"Dette bidrag er et fantastisk eksempel på, hvordan public service mediet og samfund kan samarbejde. Dækningen af Et Sundere Fyn blev brugt til også at inddrage publikum samt bruge tv og online medier samtidig", lyder begrundelsen fra juryen for at hædre projektet Et Sundere Fyn.

Udover at uddele priser for de bedste regionale historier i Europa sætter organisationen Circom også fokus på lokal og regional journalistik på deres årlige konference. Blandt andet blev der torsdag afholdt en paneldebat, hvor Signe Kjær Lindboe fra TV 2/Fyn debatterede, hvordan TV 2/Fyn har brugt sociale medier ved projektet Et Sundere Fyn.