International pris til TV 2/Fyn

TV 2/FYN har fået international hæder for projektet Et sundere Fyn, som netop nu kører for anden gang.

Det er den internationale organisation Circom, der er en sammenslutning af regionale tv-stationer i hele Europa, der har kåret projektet Et sundere Fyn, som vinder i kategorien Nyheder for alle.

- Prisen betyder meget, da den anerkender vigtigheden af borgerinddragelse. Et element, der er uhyre vigtig for TV 2/Fyn, der konstant arbejder på at komme tæt på det fynske folk og hele tiden lytte til deres historier, siger direktør for TV 2/Fyn, Esben Seerup.

Et sundere Fyn er et såkaldt Citizien Science Projekt, der inddrager borgerne i sundhedsforskningen. Projektet er et samarbejde mellem OUH, SDU og TV 2/Fyn, og går ud på at lade fynboerne bestemme, hvilket forskningsprojekt, der skal have en million kroner til forskning. Sidste år stemte mere end 12.000 fynboer, og vinderen af forskningsmillionen blev et projekt om hjertestartere.

"Dette er en interessant nyhedshistorie, som fokuserer på de udfordringer, der er forbundet med hjertestop. Historien præsenterer et regionalt initiativ, som opretter et effektivt system, der garanterer hurtig, kompetent og uddannet hjælp, som kan rede patientens liv", hedder det blandt andet i juryens begrundelse for at kåre TV 2/Fyn som vinder.

Kan betale sig at tænke stort

Kategorien "Nyheder for alle" hædrer tv-produktioner, som er inkluderende og skaber dialog og interaktivitet med sit publikum.

"Dette bidrag er et fantastisk eksempel på, hvordan public service mediet og samfund kan samarbejde. Dækningen af Et Sundere Fyn blev brugt til også at inddrage publikum samt bruge TV og online medier samtidig", skriver juryen videre.

- Prisen er udtryk for, at det virker at tænke nyt, stort og innovativt, og det er vi stolte af, siger TV 2/Fyns direktør.

3.000 har stemt i år

Netop nu er Et sundere Fyn i gang igen, og sammen med OUH og SDU lader TV 2/Fyn igen fynboerne bestemme, hvilket forskningsprojekt, der skal have en million kroner. I øjeblikket har mere end 3.000 fynboer stemt.

Vinderen af Et sundere Fyn bliver fundet ved et Award-show mandag den 23. april. Du kan følge prisuddelingen her på tv2fyn.dk og på TV 2/Fyns nyhedskanal fra klokken 19.

Du kan læse mere om årets udgave af Et sundere Fyn her.