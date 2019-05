International tv-stjerne besøger Jernbanemuseet

Jernbanemuseet får mellem den 16. og 19. maj fornemt visit fra England. Ingen ringere end den legendariske tv-stjerne Thomas Tog besøger nemlig Jernbanemuseet i Odense.

- Vi glæder os jo helt vildt meget til at få besøg af Thomas Tog - og så er det jo også bare en god forretning for Jernbanemuseet. Thomas Tog bliver en anledning til, at folk kan komme, og så får gæsterne jo også samtidig set, hvad Jernbanemuseet er for en størrelse, og hvilket fantastisk sted det er, siger Gitte Høegh van Deurs, som er arrangementskoordinator hos Jernbanemuseet.

Der er lagt op til et stort program på Jernbanemuseet, som vil gøre meget ud af besøget fra England. Børn og andre Thomas Tog-fans kan få en tur i det kendte tog. Derudover er der også mulighed for Thomas Tog-tatoveringer, lytte til historier og lege med legetøj.

Se den legendariske Thomas Tog intro her.

- Børnene glæder sig helt vildt. De plejer i hvert fald at blive meget begejstrede, når de ser Thomas Tog første gang. Der er jo noget vildt fascinerende ved det også. Et ansigt på et talende tog. Børnene ser jo også lige pludselig deres legetøj blive virkelighed, og det er jo ret vildt, hvis man tænker over det, siger Gitte Høegh van Deurs.

Thomas Togs 12. gang

Det er dog langt fra første gang, at Thomas Tog kommer til Danmark og Jernbanemuseet.

Det er 12. år i streg, at Thomas Tog besøger Jernbanemuseet. Typisk foregår besøgende også i bededagsferien.

Ifølge Gitte Høegh van Deurs, kommer folk fra hele landet for at se Thomas Tog.

Thomas Tog eller "Thomas & Friends", som er originaltitlen, er en international tv-serie for børn, hvor man følger Thomas og hans tog-kompagnoner. Serien foregår på øen Sodor i England, og blev vist for første gang i 1984.

Her ses Thomas Tog i sin fulde udfoldelse Foto: Flemming Wedell