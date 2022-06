Internationalt topnavn melder afbud - dansk band spiller i stedet

Han er blandt andet kendt for numre som “Shotgun”, “Budapest”, “Listen to the Man” og “Blame It on Me”.

Ifølge Tinderbox er han en af Storbritanniens største sangskrivere, men ham får det fynske publikum alligevel ikke lov til at høre.

Tinderbox mangler i øvrigt hundredvis af frivillige og må betale for arbejdskraften.