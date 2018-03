Intet tab ved gas i marken: Landmænd bliver lovet erstatning

Landmændene skal ikke have et tab. Sådan lyder det fra Energinet efter flere landmænd har udtrykt deres bekymringer over nedgravningen af gasledningen Baltic Pipe på deres marker.

Fynske landmænd frygter for deres markers fremtid, når gasledningen Baltic Pipe ifølge Energinets planer skal gå tværs hen over deres marker for at forbinde de norske gasfelter med Polen.

Et af punkterne på en lang liste over bekymringer hos de fynske landmænd er, at det kan komme til at koste dem mange penge.

Men den bekymring imødekommer Energinet. De lover nu landmændene, at de ikke vil få noget tab, skriver dr.dk.

- Drænene er jo helt afgørende for landmændenes produktionsapparat og afgrøder, og det har vi fuldt fokus på i forbindelse med sådan et anlægsarbejde, siger projektleder hos Energinet Ole Buhl til dr.

- Vi skal jo sørge for, at forholdene bliver fuldstændigt bragt på plads igen, så landmændene ikke får et tab.

Dermed forsikrer han landmændene om, at der er fuld kompensation til dem - også hvis der på længere sigt er tale om skader på markerne.

Et rør fyldt med bekymringer

Mange af de fynske landmænd var torsdag i sidste uge samlet i Vissenbjerg for at snakke deres bekymringer igennem.

Landmand Niels Hauge Mikkelsen fra Ejby var én af dem.

- Ude ved os har vi rigtig mange store hovedrør, som ligger i jorden. Den nye gasledning kommer til at krydse rigtig mange steder, hvor den kommer til at kappe i gennem, fortalte Niels Hauge Mikkelsen, da TV 2/ Fyn var med til mødet i Vissenbjerg.

- Vi får problemer med vandet. Højderne passer lige med, at hvis den var gravet en meter dybere ned, så kunne vi måske lige have klaret den. Men lige nøjagtig der, hvor den skal ligge, der går det altså ikke.

Skal i så have et helt nyt vandingsanlæg etableret?

- Ja. Vi arbejder meget med klimasikring af jorden, fordi vi får de her store regnmængder. Og så hjælper det her jo ikke på sagen, at vi får skåret det igennem på kryds og på tværs, svarer landmanden fra Ejby.

Hvem står med regningen?

Det er landmændenes ejendomsret, der står højest på bekymringslisten. I disse sager taler man om et gæsteprincip, som betyder, at grundejeren, altså den, der har landbruget eller huset, der hvor gasledningen skal graves ned, de bevarer retten til at bestemme over deres areal.

Et eksempel på det kan være, at en landmand vil bygge en ny stor lade. Det har han ret til. Men hvis den bliver bygget så stor, at den ligger for tæt på gasledningen, og gasledningen skal flyttes, så er en del af gæsteprincippet, at det er ledningsejeren, der betaler flytningen.

Og det er dét, som Energinet nu ifølge dr.dk imødekommer ved at kompensere for landmændenes tab.

LIDT OM GASLEDNINGEN Baltic Pipe er navnet på en ny gasledning, der skal sende gas gennem Danmark fra Norges gasfelter og til Polen. Den nye gasledning er et samarbejde mellem det danske statslige selskab Energinet og det polske selskab Gaz-System S.A.

Polens energiforsyning er truet, fordi Polen på nuværende tidspunkt er afhængig af gas fra det russiske selskab Gazprom. Det betyder, at Polen kan blive presset politisk af Rusland, og det ønsker hverken Polen, Danmark eller EU.

Flere steder kan en ældre gasrørledning bruges, men over hele Fyn skal der etableres nye rør, da den eksisterende forbindelse ikke er stor og kraftig nok til at transportere de ti milliarder kubikmeter gas om året, som Baltic Pipe skal gøre. Den nuværende gasrørledning kan kun transportere 2,5 milliarder kubikmeter gas.

På Fyn skal der anlægges næsten 80 kilometer nye gasrør i jorden. Gasledningen bliver 80 centimeter tyk.

Byer og landområder i seks fynske kommuner påvirkes af de nye gasrør. Middelfart, Assens, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg.

