Udsolgt på under et minut: Intim ø-festival blev bestormet

Ikke en gang et minut gik der, før alle billetterne til den lille sydfynske ø-festival, Avernax, var revet væk.

Torsdag aften klokken 18 blev de 600 billetter til næste års festival på Avernakø sat til salg, og de blevet revet væk.

Vi blev bestormet af folk, der ikke kunne forstå, at der ikke var flere billetter at få Laura Kjeldbjerg, kommunikationsansvarlig for Avernax

- Det gik lynhurtigt. Vi havde slet ikke regnet med, at det ville gå så hurtigt, fortæller Laura Kjeldbjerg, der er kommunikationsansvarlig for festivalen.

- Vi blev bestormet af folk, der ikke kunne forstå, at der ikke var flere billetter at få. De ringede og sagde: "Hvor er billetterne henne? Det kan da ikke passe det her".

Ud over de 600 voksenbilletter, der kom til salg torsdag, var der også et ubegrænset antal børnebilletter til salg.

Det er ikke første år, at arrangørerne af den lille ø-festival bliver overrasket over opbakningen, og hvor hurtigt billetsalget gik. Sidste år blev billetterne solgt på omkring 45 timer, hvilket også var langt hurtigere, end der var nogle af arrangørerne, der havde turdet håbe på.

Et frirum til at nyde

Næste års festival er nummer tre nogensinde. Og på trods af, at den stadig er en ny dreng i klassen med de mange festivaler rundt omkring i Danmark, så er der stor opbakning.

Jeg tror, vi har ramt et eller andet, der er unikt og anderledes. Laura Kjeldbjerg, kommunikationsansvarlig for Avernax

- Jeg tror, vi har ramt et eller andet, der er unikt og anderledes. Når de (festivalgæsterne, red.) kommer over til Avernakø, skal de ikke tage så mange valg, hverken når det drejer sig om musik eller mad, fortæller Laura Kjeldbjerg og fortsætter:

- Der er et musikprogram på festivalen, som gør at man ikke går glip af noget musikalsk. Der er altså kun et sted, man kan være og høre musik af gangen.

Men det er ikke kun musikalsk, at festivalgæsterne bliver fri for at tage nogle valg. Også når det kommer til maden under festivalen, er der tænkt for gæsterne, som under fællesspisningen får serveret én menu.

- Det skaber et fællesskab og et frirum for gæsterne, siger den kommunikationsansvarlige.

AVERNAX Festivalen Avernax er en all inclusive festival. Når du har købt din billet får du tre dages musik, otte måltider, og alt det øl og sodavand du kan drikke. Avernax afholdes ved Munke Strand på den sydfynske ø Avernakø. Festivalen er 100 procent foreningsejet og non profit. Alt overskud går til afholdelse af festivalen og støtte af det lokale ø-liv.

Flere billetter næste år?

Det første år, at festivalen eksisterede, var der 500 voksenbilletter sat til salg. Sidste år blev antallet sat op til 600, som det også er i år.

Men kunne I forestille jer, at det igen blev sat op?

- Der er helt klart potentiale for mere og flere gæster på festivalen med den opbakning, vi igen har fået. Men 600 gæster er nok det, som festivalen og øen kan holde til, fortæller Laura Kjeldbjerg.

- Det skal jo være muligt for øen at absorbere så mange mennesker i de dage.

