Konkursramte Arkaden Food Market udsat for indbrud: Inventar og spiritus stjålet

Familiemedlemmer til ejerne af Arkaden fortæller, at der angiveligt både er stjålet inventar og spiritus.

Indbrudet betød, at lejerne af de enkelte madboder ikke kunne hente deres ting i boderne i dag og det fik frustrationer og følelser til at flyde frit.

- De spærrede indgangen. De spærrede for adgangen.

Bodholder Gilberto Colangelo var oprevet, da TV 2/Fyn mødte ham udenfor Arkaden Food Market fredag ved middagstid.

- Jeg vil bare hente mit udstyr, så jeg kan åbne i den anden restaurant, fortalte han.

Gilberto Colangelo er i gang med at åbne yderligere en restaurant i Odense. Derfor ville han fredag formiddag hente tingene fra sin bod i Arkaden, så han kan få gang i den anden restaurant.

- Jeg har ingen problemer med, at politiet ser, hvad jeg henter. De kan tjekke, hvad jeg henter, så jeg får mulighed for at åbne det andet sted.

Gilberto Colangelo skrev til de to konkursramte ejere for at høre, om han kunne få lov til at hente sine ting. Men indtil fredag uden held.

- De er gået konkurs, men jeg har en anden restaurant. Og jeg kan nå at redde mine ansatte og den anden restaurant.

Kom indenfor til en snak

Pludselig blev bodholderne inviteret ind til en snak med politiet og familiemedlemmer til den ene ejer. Men efter godt en halv time var der skidt nyt.

- De siger, at jeg ikke fjerne tingene, når kameraholdet er her. De vil ikke have vist, at jeg tager tingene ud, siger Gilberto Colangelo.

Hvem siger det?

- Faren til én af ejerne.

Men må du få dine ting, hvis vi forlader stedet?

- Det ved jeg ikke.

TV 2/Fyn har flere gange været i kontakt med den ene ejer og flere af ejerens familiemedlemmer for at få en forklaring på forløbet, men ingen ønsker at udtale sig.

Vi tilbød også at forlade området, men lige lidt hjalp det Gilberto Colangelo.

- Jeg er ét skridt fra at redde min anden restaurant. Men det kan jeg ikke. Det er sådan, jeg har det.

Ind igen

Men kampen var ikke forgæves, for endnu en gang blev han kaldt indenfor. Bagefter var der godt nyt.

- Jeg får mine ting i morgen tidlig, sagde Gilberto Colangelo, der efter den anden snak dog var noget mere umeddelsom.

- Det var fint, at I var her og hjalp mig. Det er det.

Må jeg spørge, om det er en del af aftalen, at du ikke taler mere med os?

- Øhhh, nej. Ingen kommentarer, ingen kommentarer, sagde Gilberto og gik.