Diskoteksvold: Irer gav mand en knytnæve midt på dansegulvet

Natten til søndag sluttede en festlig aften i byen meget brat for to mænd på et dansegulv. Den ene kom på skadestuen, mens den anden blev taget med på politistationen.

Klokken 04.40 får Fyns Politi en anmeldelse, om at der har været en kontrovers på et diskotek i Nørregade i Odense.

Den ene part giver den anden en knytnæve direkte i hovedet Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi

Da politiet kommer frem viser det sig, at to mænd allerede en time før sammenstødet på dansegulvet har været lidt oppe at toppes.

- Vi ved ikke mere om deres kontrovers tidligere på aftenen. Men det slutter jo så ikke der, fortæller Thomas Bentsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Knytnæve lige i hovedet

Sidst på aftenen er de to mænd så stødt på hinanden igen ude midt på dansegulvet på diskoteket, hvor de ikke bare nøjes med at danse til musikken.

- Den ene part giver den anden en knytnæve direkte i hovedet, fortæller vagtchefen.

Den forurettede er en 28-årig mand fra København, mens gerningsmanden er en 24-årig mand fra Irland.

Skadestue og politistation

Byturen slutter dermed brat for begge mænd.

Den 28-årige mand må en tur på skadestuen, hvor det viser sig, at han har flækket læben og muligvis har fået nogle tandskader.

Gerningsmanden kommer med på politistationen, hvor han bliver sigtet for diskoteksvolden.